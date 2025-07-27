Стало известно, какая европейская страна скупает беспилотники из Тайваня

Focus Taiwan: больше всего в 2025 году тайваньских дронов закупила Польша
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На Польшу пришлось более 54% от общего объема экспорта дронов из Тайваня в 2025 году
На Польшу пришлось более 54% от общего объема экспорта дронов из Тайваня в 2025 году Фото:

Польша заняла лидирующую позицию по покупке беспилотников из Тайваня в этом году. Это связано с возросшим интересом Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны и кибербезопасности. Об этом пишет Focus Taiwan, ссылаясь на данные Тайваньского совета по развитию внешней торговли.

«Крупнейшим покупателем [тайваньских БПЛА] стала Польша, поскольку европейские страны увеличили заказы на фоне растущего внимания ЕС к обороне и кибербезопасности», — говорится в материале Focus Taiwan. При этом отмечается, что на Польшу пришлось более 54% от общего объема экспорта, составившего 6,48 млн долларов.

Соединенные Штаты заняли вторую позицию среди крупнейших покупателей, импортировав из Тайваня дронов на сумму 1,55 млн долларов. Этот показатель превысил аналогичный период прошлого года на 209%. Германия оказалась на третьем месте. Объем ее закупок достиг 1,46 млн долларов, что в 258 раз превышает прошлогодний показатель. Четвертое место досталось Чехии. Всего же с начала 2025 года экспорт беспилотников из Тайваня вырос почти на 750%.

Ранее стало известно, что о продаже украинских беспилотников, которые зарекомендовали себя в боевых действиях, договорились президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. Сумма сделки может составить от 10 до 30 миллиардов долларов.

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Польша заняла лидирующую позицию по покупке беспилотников из Тайваня в этом году. Это связано с возросшим интересом Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны и кибербезопасности. Об этом пишет Focus Taiwan, ссылаясь на данные Тайваньского совета по развитию внешней торговли. «Крупнейшим покупателем [тайваньских БПЛА] стала Польша, поскольку европейские страны увеличили заказы на фоне растущего внимания ЕС к обороне и кибербезопасности», — говорится в материале Focus Taiwan. При этом отмечается, что на Польшу пришлось более 54% от общего объема экспорта, составившего 6,48 млн долларов. Соединенные Штаты заняли вторую позицию среди крупнейших покупателей, импортировав из Тайваня дронов на сумму 1,55 млн долларов. Этот показатель превысил аналогичный период прошлого года на 209%. Германия оказалась на третьем месте. Объем ее закупок достиг 1,46 млн долларов, что в 258 раз превышает прошлогодний показатель. Четвертое место досталось Чехии. Всего же с начала 2025 года экспорт беспилотников из Тайваня вырос почти на 750%. Ранее стало известно, что о продаже украинских беспилотников, которые зарекомендовали себя в боевых действиях, договорились президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. Сумма сделки может составить от 10 до 30 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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