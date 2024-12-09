Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области

Штурмовик группировки «Запад» «выкурили» бойцов ВСУ из блиндажей в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.
«Штурмовики „выкуривают“ противника из блиндажей в Харьковской области», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Там отметили, что один из военных РФ подобрался к блиндажу украинских бойцов. Разложив по периметру взрывные устройства, он подорвал их, заставив сидевших в укрытиях военных ВСУ выбраться на поверхность. Два военнослужащих армии противника сдались в плен, отметили в ведомстве.
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