Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области

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Штурмовики группировки «Запад» взяли опорный пункт ВСУ, двое украинских бойцов сдались в плен
Штурмовики группировки «Запад» взяли опорный пункт ВСУ, двое украинских бойцов сдались в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик группировки «Запад» «выкурили» бойцов ВСУ из блиндажей в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

«Штурмовики „выкуривают“ противника из блиндажей в Харьковской области», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Там отметили, что один из военных РФ подобрался к блиндажу украинских бойцов. Разложив по периметру взрывные устройства, он подорвал их, заставив сидевших в укрытиях военных ВСУ выбраться на поверхность. Два военнослужащих армии противника сдались в плен, отметили в ведомстве. 

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Штурмовик группировки «Запад» «выкурили» бойцов ВСУ из блиндажей в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. «Штурмовики „выкуривают“ противника из блиндажей в Харьковской области», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Там отметили, что один из военных РФ подобрался к блиндажу украинских бойцов. Разложив по периметру взрывные устройства, он подорвал их, заставив сидевших в укрытиях военных ВСУ выбраться на поверхность. Два военнослужащих армии противника сдались в плен, отметили в ведомстве. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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