Путин отреагировал на крушение танкеров РФ в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин высказался по поводу крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, которое произошло несколько дней назад. Он отметил, что произошедшее — это огромная экологическая катастрофа, так как вытекло почти 40% топлива. Глава отметил, что создал рабочую группу для разрешения последствий катастрофы. Также он прокомментировал работу следователей.
«Во-первых это конечно экологическая беда. Почти 40% топлива вытекло. Некоторые частично затоплены, другие фактически полностью. Надо с этим работать. Я попросил создать рабочую группу, все работают, нужно будет изучить в каком состоянии находятся танкеры. Сейчас нужно огородить этот участок, сделать все, чтобы убрать это топливо», — подчеркнул Владимир Путин во время «Прямой линии». Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что сейчас правоохранители дают оценку действиям капитанов танкеров. «Те нарушили правила, не ушли в укрытия, но это пускай соответствующие службы разбираются», — отметил президент. Он также пояснил, что сейчас все соответствующие структуры ждут, когда утихнет шторм в Керченском проливе, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации.
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