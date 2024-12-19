Путин отреагировал на крушение танкеров РФ в Керченском проливе

Путин создаст рабочую группу по решению ситуации с танкерами «Волгонефть»
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Владимир Путин отметил, что создаст рабочую группу по урегулированию последствий от разлива топлива в Керченском проливе после затопления танкеров
Владимир Путин отметил, что создаст рабочую группу по урегулированию последствий от разлива топлива в Керченском проливе после затопления танкеров Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин высказался по поводу крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, которое произошло несколько дней назад. Он отметил, что произошедшее — это огромная экологическая катастрофа, так как вытекло почти 40% топлива. Глава отметил, что создал рабочую группу для разрешения последствий катастрофы. Также он прокомментировал работу следователей.

«Во-первых это конечно экологическая беда. Почти 40% топлива вытекло. Некоторые частично затоплены, другие фактически полностью. Надо с этим работать. Я попросил создать рабочую группу, все работают, нужно будет изучить в каком состоянии находятся танкеры. Сейчас нужно огородить этот участок, сделать все, чтобы убрать это топливо», — подчеркнул Владимир Путин во время «Прямой линии». Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что сейчас правоохранители дают оценку действиям капитанов танкеров. «Те нарушили правила, не ушли в укрытия, но это пускай соответствующие службы разбираются», — отметил президент. Он также пояснил, что сейчас все соответствующие структуры ждут, когда утихнет шторм в Керченском проливе, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации.

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Президент России Владимир Путин высказался по поводу крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, которое произошло несколько дней назад. Он отметил, что произошедшее — это огромная экологическая катастрофа, так как вытекло почти 40% топлива. Глава отметил, что создал рабочую группу для разрешения последствий катастрофы. Также он прокомментировал работу следователей. «Во-первых это конечно экологическая беда. Почти 40% топлива вытекло. Некоторые частично затоплены, другие фактически полностью. Надо с этим работать. Я попросил создать рабочую группу, все работают, нужно будет изучить в каком состоянии находятся танкеры. Сейчас нужно огородить этот участок, сделать все, чтобы убрать это топливо», — подчеркнул Владимир Путин во время «Прямой линии». Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что сейчас правоохранители дают оценку действиям капитанов танкеров. «Те нарушили правила, не ушли в укрытия, но это пускай соответствующие службы разбираются», — отметил президент. Он также пояснил, что сейчас все соответствующие структуры ждут, когда утихнет шторм в Керченском проливе, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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