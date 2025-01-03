«Карма»: литовский наемник, осквернивший братскую могилу под Курском, стал инвалидом

Литовский наемник ВСУ Барткевичус* лишился пальцев из-за сработавшей бомбы
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Наемник ВСУ из Литвы лишился пальцев после того, как осквернил памятник героям ВОВ
Наемник ВСУ из Литвы лишился пальцев после того, как осквернил памятник героям ВОВ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Литовский наемник ВСУ Валдас Барткевичус (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) лишился нескольких пальцев на правой руке после того, как, предположительно, поднял с земли взрыв-пакет. Этот наемник, осквернивший братскую могилу героев Великой Отечественной войны во время вторжения ВСУ в Курскую область, опубликовал в своих соцсетях кадры из больницы.

«Как работает карма: нацик, помочившийся на памятник воинам Великой Отечественной войны в Судже и насмехавшийся над трагедией „Крокуса“, остался без пальцев», — сообщает telegram-канал Readovka. Отмечается, что Барткевичус, вероятно, поднял с земли взрыв-пакет или мину и лишился нескольких фаланг пальцев на руке. В настоящее время наемник находится в больнице в Днепропетровске. После выписки он собирается отправиться домой.

Ранее СК возбудил против Барткевичуса дела о «Реабилитации нацизма», «Повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества» и «Публичном оправдании терроризма». Большинство пользователей в сети сходятся во мнении, что ранение наемника — кармическое наказание, пишет «Царьград».

*Валдас Барткевичус внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Литовский наемник ВСУ Валдас Барткевичус (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) лишился нескольких пальцев на правой руке после того, как, предположительно, поднял с земли взрыв-пакет. Этот наемник, осквернивший братскую могилу героев Великой Отечественной войны во время вторжения ВСУ в Курскую область, опубликовал в своих соцсетях кадры из больницы. «Как работает карма: нацик, помочившийся на памятник воинам Великой Отечественной войны в Судже и насмехавшийся над трагедией „Крокуса“, остался без пальцев», — сообщает telegram-канал Readovka. Отмечается, что Барткевичус, вероятно, поднял с земли взрыв-пакет или мину и лишился нескольких фаланг пальцев на руке. В настоящее время наемник находится в больнице в Днепропетровске. После выписки он собирается отправиться домой. Ранее СК возбудил против Барткевичуса дела о «Реабилитации нацизма», «Повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества» и «Публичном оправдании терроризма». Большинство пользователей в сети сходятся во мнении, что ранение наемника — кармическое наказание, пишет «Царьград». *Валдас Барткевичус внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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