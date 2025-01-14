Мирошник: более 20 россиян погибли от обстрелов ВСУ с начала года

Из-за обстрелов ВСУ по территории России в 2025 году погибли 24 человека, в том числе — один несовершеннолетний. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«С начала текущего года в результате атак ВСУ <...> погибли 24 человека, в том числе 1 несовершеннолетний», — сообщил Родион Мирошник в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что всего пострадали 140 человек — 116 россиян были ранены, из них шесть несовершеннолетних. По его словам, за начало 2025 года Украина атаковала территории РФ более 2,6 тысячи боеприпасами и ударными БПЛА.
Ранее в Орловской, Белгородской и Брянской области, а также в Крыму была объявлена ракетная опасность. Предварительно, ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS, Крым — крылатыми боеприпасами «Нептун». Орловская область была атакована впервые, пишет «Царьград».
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