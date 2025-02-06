Япония заявила, что хочет поставить точку в вопросе с Курилами

Генсек Хаяси: Япония планирует заключить мирный договор с Россией по Курилам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Япония хочет решить территориальную проблему с Россией
Япония хочет решить территориальную проблему с Россией Фото:

Правительство Японии хочет решить территориальную проблему с Россией и заключить мирный договор. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.

«Отношения Японии и России находятся в сложном положении, но правительство придерживается курса решить проблему северных территорий и заключить мирный договор», — сказал Хаяси. Его слова передает РИА Новости.

7 февраля в Токио состоится ежегодный съезд за возвращение территорий. Из-за визита в США премьер-министр Сигэру Исиба выступит через видеообращение.

Отношения между Россией и Японией на протяжении многих лет были осложнены отсутствием мирного договора после Второй мировой войны. В 1956 году, подписав Совместную декларацию, СССР выразил готовность обсудить передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но судьба Кунашира и Итурупа оставалась нерешенной. Япония не согласилась считать документ окончательным решением, продолжая претендовать на все четыре острова.

Ранее Япония ввела новый пакет антироссийских санкций. Ограничения затронули 22 организаций из РФ и 31 компанию из других стран. Об этом писал «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Японии хочет решить территориальную проблему с Россией и заключить мирный договор. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси. «Отношения Японии и России находятся в сложном положении, но правительство придерживается курса решить проблему северных территорий и заключить мирный договор», — сказал Хаяси. Его слова передает РИА Новости. 7 февраля в Токио состоится ежегодный съезд за возвращение территорий. Из-за визита в США премьер-министр Сигэру Исиба выступит через видеообращение. Отношения между Россией и Японией на протяжении многих лет были осложнены отсутствием мирного договора после Второй мировой войны. В 1956 году, подписав Совместную декларацию, СССР выразил готовность обсудить передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но судьба Кунашира и Итурупа оставалась нерешенной. Япония не согласилась считать документ окончательным решением, продолжая претендовать на все четыре острова. Ранее Япония ввела новый пакет антироссийских санкций. Ограничения затронули 22 организаций из РФ и 31 компанию из других стран. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...