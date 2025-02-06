Япония заявила, что хочет поставить точку в вопросе с Курилами

Правительство Японии хочет решить территориальную проблему с Россией и заключить мирный договор. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.
«Отношения Японии и России находятся в сложном положении, но правительство придерживается курса решить проблему северных территорий и заключить мирный договор», — сказал Хаяси. Его слова передает РИА Новости.
7 февраля в Токио состоится ежегодный съезд за возвращение территорий. Из-за визита в США премьер-министр Сигэру Исиба выступит через видеообращение.
Отношения между Россией и Японией на протяжении многих лет были осложнены отсутствием мирного договора после Второй мировой войны. В 1956 году, подписав Совместную декларацию, СССР выразил готовность обсудить передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но судьба Кунашира и Итурупа оставалась нерешенной. Япония не согласилась считать документ окончательным решением, продолжая претендовать на все четыре острова.
Ранее Япония ввела новый пакет антироссийских санкций. Ограничения затронули 22 организаций из РФ и 31 компанию из других стран. Об этом писал «Ридус».
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