В 2024 году на Западном скоростном диаметре не было ни одной смертельной аварии

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Дорожные инспекторы магистрали совершили более 38 000 выездов на места возникновения нештатных ситуаций
Дорожные инспекторы магистрали совершили более 38 000 выездов на места возникновения нештатных ситуаций Фото:

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге в 2024 году не было зафиксировано ни одного смертельного дорожно-транспортного происшествия, что стало результатом целенаправленной работы дорожных служб и соблюдения правил дорожного движения пользователями. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

«Мы регулярно проводим анализ ДТП, выявляем причины и условия, способствующие их возникновению... При неблагоприятных погодных условиях или нештатных ситуациях дополнительно регулируем дорожное движение. Используем сигнальные панели, стробоскопы и мобильные ограждения для обеспечения безопасности во время выполнения дорожных работ. Особое внимание уделяем информированию пользователей о дорожной обстановке, чтобы водители могли заблаговременно подготовиться к маневру», — рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения «Магистрали северной столицы» Сергей Назаренко в telegram-канале ЗСД.

Дорожные инспекторы магистрали совершили более 38 000 выездов на места возникновения нештатных ситуаций. Основные причины выездов связаны с остановками автомобилей на магистрали, что представляет собой нарушение ПДД и влечет риск возникновения ДТП. В 20% случаев остановки вызваны техническими неисправностями или нехваткой топлива.

За год на ЗСД произошло около тысячи ДТП, большинство из которых происходило в зоне пунктов оплаты и были незначительными. Серьезные происшествия снизились, с 39 пострадавших в предыдущем году до 34 в 2024 году. Основные причины ДТП — это невнимательность при перестроении, движение задним ходом на полосах оплаты, несоблюдение дистанции, отвлечение на гаджеты и превышение скорости. Соблюдение ПДД и правил проезда по ЗСД является ключевым фактором в предотвращении ДТП. Администрация ЗСД призывает всех участников дорожного движения к ответственному поведению на дороге.

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На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге в 2024 году не было зафиксировано ни одного смертельного дорожно-транспортного происшествия, что стало результатом целенаправленной работы дорожных служб и соблюдения правил дорожного движения пользователями. Об этом сообщила пресс-служба магистрали. «Мы регулярно проводим анализ ДТП, выявляем причины и условия, способствующие их возникновению... При неблагоприятных погодных условиях или нештатных ситуациях дополнительно регулируем дорожное движение. Используем сигнальные панели, стробоскопы и мобильные ограждения для обеспечения безопасности во время выполнения дорожных работ. Особое внимание уделяем информированию пользователей о дорожной обстановке, чтобы водители могли заблаговременно подготовиться к маневру», — рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения «Магистрали северной столицы» Сергей Назаренко в telegram-канале ЗСД. Дорожные инспекторы магистрали совершили более 38 000 выездов на места возникновения нештатных ситуаций. Основные причины выездов связаны с остановками автомобилей на магистрали, что представляет собой нарушение ПДД и влечет риск возникновения ДТП. В 20% случаев остановки вызваны техническими неисправностями или нехваткой топлива. За год на ЗСД произошло около тысячи ДТП, большинство из которых происходило в зоне пунктов оплаты и были незначительными. Серьезные происшествия снизились, с 39 пострадавших в предыдущем году до 34 в 2024 году. Основные причины ДТП — это невнимательность при перестроении, движение задним ходом на полосах оплаты, несоблюдение дистанции, отвлечение на гаджеты и превышение скорости. Соблюдение ПДД и правил проезда по ЗСД является ключевым фактором в предотвращении ДТП. Администрация ЗСД призывает всех участников дорожного движения к ответственному поведению на дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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