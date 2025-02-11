ВС РФ освободили Ясеновое в ДНР

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ВС РФ взяли под контроль село Ясеновое
ВС РФ взяли под контроль село Ясеновое Фото:
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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. 

«Решительными действиями <...> освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики», — подтвердили в Министерстве обороны. Сообщение приводится в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что успех был достигнут благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что в селе Ясеновое был поднят российский флаг. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Кроме того, в регионе начались активные боевые действия за освобождение поселка Новоандреевка.

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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.  «Решительными действиями <...> освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики», — подтвердили в Министерстве обороны. Сообщение приводится в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что успех был достигнут благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр». Ранее сообщалось, что в селе Ясеновое был поднят российский флаг. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Кроме того, в регионе начались активные боевые действия за освобождение поселка Новоандреевка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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