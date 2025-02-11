ВС РФ освободили Ясеновое в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.
«Решительными действиями <...> освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики», — подтвердили в Министерстве обороны. Сообщение приводится в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что успех был достигнут благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что в селе Ясеновое был поднят российский флаг. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Кроме того, в регионе начались активные боевые действия за освобождение поселка Новоандреевка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.