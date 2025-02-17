Туроператоры рассказали о повышенном спросе россиян туров за рубеж

Туроператоры сообщили о росте спроса на зарубежные туры у россиян на фоне укрепления рубля. Наблюдается увеличение бронирований на 15-20% в день.
«В последние дни интенсивность бронирований выросла, и мы можем говорить о среднесуточном повышении спроса в пределах 15-20%», — передает сообщение пресс-службы туроператора «Интурист» «Интерфакс». Продажи путевок значительно возросли, особенно по направлениям в Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет.
Путешественники стали чаще оплачивать туры заранее, пользуясь снижением цен в рублях. Активный спрос наблюдается также в компании FUN&SUN, которая отмечает высокие продажи на путевки в Турцию и Египет, особенно в весенне-летний период. В Anex подчеркнули, что рост интереса связан не только с укреплением рубля, но и с активным ранним бронированием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.