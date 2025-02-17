Туроператоры рассказали о повышенном спросе россиян туров за рубеж

Туроператоры сообщают о росте спроса россиян на заграничные туры на 15-20%
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Путешественники стали чаще оплачивать туры заранее из-за снижения цен в рублях
Путешественники стали чаще оплачивать туры заранее из-за снижения цен в рублях Фото:

Туроператоры сообщили о росте спроса на зарубежные туры у россиян на фоне укрепления рубля. Наблюдается увеличение бронирований на 15-20% в день.

«В последние дни интенсивность бронирований выросла, и мы можем говорить о среднесуточном повышении спроса в пределах 15-20%», — передает сообщение пресс-службы туроператора «Интурист» «Интерфакс». Продажи путевок значительно возросли, особенно по направлениям в Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет.

Путешественники стали чаще оплачивать туры заранее, пользуясь снижением цен в рублях. Активный спрос наблюдается также в компании FUN&SUN, которая отмечает высокие продажи на путевки в Турцию и Египет, особенно в весенне-летний период. В Anex подчеркнули, что рост интереса связан не только с укреплением рубля, но и с активным ранним бронированием.

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Туроператоры сообщили о росте спроса на зарубежные туры у россиян на фоне укрепления рубля. Наблюдается увеличение бронирований на 15-20% в день. «В последние дни интенсивность бронирований выросла, и мы можем говорить о среднесуточном повышении спроса в пределах 15-20%», — передает сообщение пресс-службы туроператора «Интурист» «Интерфакс». Продажи путевок значительно возросли, особенно по направлениям в Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет. Путешественники стали чаще оплачивать туры заранее, пользуясь снижением цен в рублях. Активный спрос наблюдается также в компании FUN&SUN, которая отмечает высокие продажи на путевки в Турцию и Египет, особенно в весенне-летний период. В Anex подчеркнули, что рост интереса связан не только с укреплением рубля, но и с активным ранним бронированием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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