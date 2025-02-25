Россияне стали терять деньги из-за возвращения иностранных компаний

На фоне разговоров о возвращении в Россию иностранных компаний активизировались мошенники. Они предлагают россиянам восстановить международные банковские карты, но по итогу люди оказываются жертвами аферистов и теряют деньги. Об этом рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Мошенники стали делать фишинговую рассылку, в которой предлагают восстановить карты Visa и Mastercard. Они могут использовать и другие схемы, связанные с тематикой возвращения зарубежных компаний в Россию», — передает газета «Известия» со ссылкой на МВД.
Согласно открытым данным, фишинговая рассылка является видом интернет-мошенничества, при котором злоумышленники отправляют поддельные электронные письма или сообщения с целью получения личной информации. Например, паролей или номеров кредитных карт. Эти сообщения отправляются людям от имени известных компаний или организаций. Цель аферистов — завладеть деньгами доверчивых граждан.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что за 2024 год кибермошенники выманили у россиян примерно 300 миллиардов рублей. Он добавил, что делать прогнозы по части этого вида мошенничества на 2025 год пока рано. Они зависят от эффективности координации усилий государства и бизнеса в борьбе с мошенниками и от принимаемых мер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.