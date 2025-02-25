25 февраля 2025

Россияне стали терять деньги из-за возвращения иностранных компаний

«Известия»: мошенники стали наживаться на возвращении иностранных брендов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аферисты обманывают людей, обещая возвращение зарубежных брендов
Аферисты обманывают людей, обещая возвращение зарубежных брендов Фото:

На фоне разговоров о возвращении в Россию иностранных компаний активизировались мошенники. Они предлагают россиянам восстановить международные банковские карты, но по итогу люди оказываются жертвами аферистов и теряют деньги. Об этом рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Мошенники стали делать фишинговую рассылку, в которой предлагают восстановить карты Visa и Mastercard. Они могут использовать и другие схемы, связанные с тематикой возвращения зарубежных компаний в Россию», — передает газета «Известия» со ссылкой на МВД.

Согласно открытым данным, фишинговая рассылка является видом интернет-мошенничества, при котором злоумышленники отправляют поддельные электронные письма или сообщения с целью получения личной информации. Например, паролей или номеров кредитных карт. Эти сообщения отправляются людям от имени известных компаний или организаций. Цель аферистов — завладеть деньгами доверчивых граждан.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что за 2024 год кибермошенники выманили у россиян примерно 300 миллиардов рублей. Он добавил, что делать прогнозы по части этого вида мошенничества на 2025 год пока рано. Они зависят от эффективности координации усилий государства и бизнеса в борьбе с мошенниками и от принимаемых мер.

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На фоне разговоров о возвращении в Россию иностранных компаний активизировались мошенники. Они предлагают россиянам восстановить международные банковские карты, но по итогу люди оказываются жертвами аферистов и теряют деньги. Об этом рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. «Мошенники стали делать фишинговую рассылку, в которой предлагают восстановить карты Visa и Mastercard. Они могут использовать и другие схемы, связанные с тематикой возвращения зарубежных компаний в Россию», — передает газета «Известия» со ссылкой на МВД. Согласно открытым данным, фишинговая рассылка является видом интернет-мошенничества, при котором злоумышленники отправляют поддельные электронные письма или сообщения с целью получения личной информации. Например, паролей или номеров кредитных карт. Эти сообщения отправляются людям от имени известных компаний или организаций. Цель аферистов — завладеть деньгами доверчивых граждан. Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что за 2024 год кибермошенники выманили у россиян примерно 300 миллиардов рублей. Он добавил, что делать прогнозы по части этого вида мошенничества на 2025 год пока рано. Они зависят от эффективности координации усилий государства и бизнеса в борьбе с мошенниками и от принимаемых мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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