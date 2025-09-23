23 сентября 2025

Бывший сотрудник Запорожской АЭС включен в список террористов и экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-сотрудник Запорожской АЭС включен в список экстремистов и террористов
Экс-сотрудник Запорожской АЭС включен в список экстремистов и террористов Фото:

Бывший сотрудник Запорожской атомной электростанции (АЭС), ранее осужденный за подготовку теракта, был включен в перечень террористов и экстремистов России. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Согласно обновленным данным ведомства, гражданин фигурирует в списке лиц, причастных к террористической деятельности, что влечет за собой ограничения на финансовые операции.

По информации ведомства, бывший сотрудник Запорожской АЭС был признан виновным в подготовке террористического акта на стратегическом объекте. Его действия квалифицировались как угроза общественной безопасности и национальным интересам.

После внесения в перечень Росфинмониторинга все банковские счета осужденного подлежат заморозке. Также финансовые организации обязаны приостановить любые операции с его участием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший сотрудник Запорожской атомной электростанции (АЭС), ранее осужденный за подготовку теракта, был включен в перечень террористов и экстремистов России. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Согласно обновленным данным ведомства, гражданин фигурирует в списке лиц, причастных к террористической деятельности, что влечет за собой ограничения на финансовые операции. По информации ведомства, бывший сотрудник Запорожской АЭС был признан виновным в подготовке террористического акта на стратегическом объекте. Его действия квалифицировались как угроза общественной безопасности и национальным интересам. После внесения в перечень Росфинмониторинга все банковские счета осужденного подлежат заморозке. Также финансовые организации обязаны приостановить любые операции с его участием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...