Бывший сотрудник Запорожской АЭС включен в список террористов и экстремистов

Бывший сотрудник Запорожской атомной электростанции (АЭС), ранее осужденный за подготовку теракта, был включен в перечень террористов и экстремистов России. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Согласно обновленным данным ведомства, гражданин фигурирует в списке лиц, причастных к террористической деятельности, что влечет за собой ограничения на финансовые операции.
По информации ведомства, бывший сотрудник Запорожской АЭС был признан виновным в подготовке террористического акта на стратегическом объекте. Его действия квалифицировались как угроза общественной безопасности и национальным интересам.
После внесения в перечень Росфинмониторинга все банковские счета осужденного подлежат заморозке. Также финансовые организации обязаны приостановить любые операции с его участием.
