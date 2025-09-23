23 сентября 2025

Трамп раскритиковал Индию, КНР и ряд стран НАТО за закупку энергоносителей РФ

новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство действиями Индии, Китая, а также государств—членов НАТО в связи с продолжающимися закупками российских энергоносителей. В ходе своего выступления на общеполитических дебатах в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он отметил, что Китай и Индия остаются одними из главных финансовых доноров текущего конфликта, продолжая приобретать нефть из России.

