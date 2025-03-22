Хинштейн: женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Конешевка Курской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«С ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Хинштейн также добавил, что в результате инцидента произошло возгорание хозпостройки. На место происшествия были немедленно направлены спасательные службы, которые успешно ликвидировали пожар.
Ранее стало известно, что в ходе операции под кодовым названием «Поток» («Труба»), осуществленной ВС РФ, подразделения ВСУ организовали несанкционированный отход с территории Курской области, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от украинского военного. По его словам, некоторые полевые командиры приказали своим подчиненным отступать — до того, как получили приказы от вышестоящих офицеров.
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