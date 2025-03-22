22 марта 2025

Хинштейн: женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

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Женщину с ожогами доставили в местную больницу
Женщину с ожогами доставили в местную больницу Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Конешевка Курской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«С ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Хинштейн также добавил, что в результате инцидента произошло возгорание хозпостройки. На место происшествия были немедленно направлены спасательные службы, которые успешно ликвидировали пожар.

Ранее стало известно, что в ходе операции под кодовым названием «Поток» («Труба»), осуществленной ВС РФ, подразделения ВСУ организовали несанкционированный отход с территории Курской области, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от украинского военного. По его словам, некоторые полевые командиры приказали своим подчиненным отступать — до того, как получили приказы от вышестоящих офицеров.

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В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Конешевка Курской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «С ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Хинштейн также добавил, что в результате инцидента произошло возгорание хозпостройки. На место происшествия были немедленно направлены спасательные службы, которые успешно ликвидировали пожар. Ранее стало известно, что в ходе операции под кодовым названием «Поток» («Труба»), осуществленной ВС РФ, подразделения ВСУ организовали несанкционированный отход с территории Курской области, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от украинского военного. По его словам, некоторые полевые командиры приказали своим подчиненным отступать — до того, как получили приказы от вышестоящих офицеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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