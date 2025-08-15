Российские журналисты рассказали об условиях спорткомплекса в Анкоридже на Аляске, в которых их разместили. Корреспондент URA.RU Артур Якушко отметил, что, несмотря на гостеприимство и большое количество выданных россиянам полотенец, не был решен вопрос с одеялами.
«Сегодня не всем хватило одеял. Мне, например, нет. Поэтому я сначала спал так, а потом пришлось надеть куртку», — сказал Якушко. Вместо кроватей, заметил журналист URA.RU, были вполне удобные медицинские кушетки. Также Якушко заметил, что прессе выдали очень много полотенец. Часть из них так и не была распакована.
Однако при этом он добавил, что в спорткомплексе было много других преимуществ. В частности, для прессы была создана рабочая зона. Журналисты могли погладить одежду и воспользоваться душевыми. А вот розетки были сосредоточены в одном месте. Поскольку в США используются другие стандарты, то россияне с собой на Аляску взяли переходники.
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.
