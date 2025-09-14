У военблогера Алехина, подозреваемого в «откатах», нашли элитный автопарк

Правоохранительные органы проверяют военблогера Романа Алехина, владеющего автопарком премиум-класса стоимостью более 10 млн рублей, на предмет возможного отмывания денег под видом помощи бойцам СВО. Об этом сообщили журналисты. Ранее он публично обсуждал схему уклонения от налогов.
«В автопарке Алехина числятся электрокар ZEEKR 001 (4,3 млн рублей), Volkswagen Teramont (3,5 млн рублей) и Haval H7 (от 3,5 млн рублей). Электромобиль зарегистрирован на ООО „МРЦ Орто-Доктор имени Ю.И. Алехина“ для уменьшения налоговой нагрузки»— сообщает газета «Известия».
До начала волонтерской деятельности блогер проживал с матерью в съемной квартире. Проверка инициирована после публикации видео, где Алехин обсуждал схемы отмывания средств, собранных для поддержки участников СВО.
Ранее бывший советник губернатора Курской области и военный блогер Роман Алехин, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам при осуществлении закупок для оборонного сектора, был опрошен сотрудниками министерства внутренних дел. После проведения беседы в отделе полиции его отпустили. Также Роман Алехин сообщил в своем telegram-канале о намерении разъяснить ситуацию, связанную с публикацией в интернете видеозаписи, на которой человек, внешне напоминающий его, предположительно обсуждает схему вывода 200 миллионов рублей, выделенных на поддержку военных.
