Умер актер сериала «Тайны следствия» и голос ослика Иа-Иа

На 57-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино Дмитрий Лагачев. О его смерти сообщила актриса Кристина Шаманиди-Бойцова, представляющая петербургский театр «Мастерская».
«Не подобрать никаких слов. Страшная невосполнимая потеря! Один из светлейших людей в моей жизни. В каждом его слове, жесте, взгляде — все было наполнено любовью и добром. Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист, и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь», — написала Шаманиди-Бойцова.
Она добавила, что еще на прошлой неделе виделась с артистом. Причину смерти актриса не сообщила.
Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года. В 1993 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а с 1992 года начал работать в труппе Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева. За годы служения театру актер воплотил на сцене более 40 образов и зарекомендовал себя как профессиональный мастер дубляжа. С 2013 года являлся доцентом кафедры режиссуры и актерского искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Почетное звание заслуженного артиста России было присвоено ему в 2005 году.
В фильмографии Лагачева — роли в киноленте «Гарпастум», а также в популярных телесериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и других проектах. Кроме того, актер озвучивал персонажей в таких известных фильмах, как «Мулан», «Кристофер Робин» (озвучивал ослика Иа-Иа), «Тайна Коко» и ряде других картин.
