За переход ж/д путей на красный свет будут штрафовать до 1,5 тысяч рублей

За переход железнодорожных путей в момент, когда горит красный сигнал светофора на россиян будут накладываться штрафы в размере до 1,5 тысячи рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Закон предусматривает новые меры ответственности для граждан, нарушающих правила безопасности на железной дороге. Так, наказание повлечет переход ж/д путей на красный свет, а также повреждение ж/д путей или принадлежащих к ним объектов и устройств и ж/д транспорта. Создание препятствий на путях также приведет к штрафу. Подписанный Путиным документ был размещен на портале официального опубликования правовой информации.
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