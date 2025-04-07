За переход ж/д путей на красный свет будут штрафовать до 1,5 тысяч рублей

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Закон устанавливает несколько штрафов за нарушение безопасности на железной дороге
Закон устанавливает несколько штрафов за нарушение безопасности на железной дороге Фото:

За переход железнодорожных путей в момент, когда горит красный сигнал светофора на россиян будут накладываться штрафы в размере до 1,5 тысячи рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Закон предусматривает новые меры ответственности для граждан, нарушающих правила безопасности на железной дороге. Так, наказание повлечет переход ж/д путей на красный свет, а также повреждение ж/д путей или принадлежащих к ним объектов и устройств и ж/д транспорта. Создание препятствий на путях также приведет к штрафу. Подписанный Путиным документ был размещен на портале официального опубликования правовой информации. 

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За переход железнодорожных путей в момент, когда горит красный сигнал светофора на россиян будут накладываться штрафы в размере до 1,5 тысячи рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Закон предусматривает новые меры ответственности для граждан, нарушающих правила безопасности на железной дороге. Так, наказание повлечет переход ж/д путей на красный свет, а также повреждение ж/д путей или принадлежащих к ним объектов и устройств и ж/д транспорта. Создание препятствий на путях также приведет к штрафу. Подписанный Путиным документ был размещен на портале официального опубликования правовой информации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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