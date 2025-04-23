Генерал Соболев: Европа серьезно готовится к войне с Россией

В Европе усиливается военная напряженность, и страны региона серьезно готовятся к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя решение Эстонии создать военную базу в Нарве на границе с Россией.
«Не обращать внимания на подобные действия ни в коем разе нельзя. Для России это очередной вызов. В Европе раздувают в отношении нашей страны военный психоз. Увы, есть все основания полагать, что европейцы серьезно готовятся к войне с Россией, хотя Москва делает все, чтобы не допустить такого конфликта», — указал Соболев. Информацию об этом передает «Ридус».
По словам Соболева, с большой долей вероятности руководящую роль в этом играет Великобритания. Он отметил, что в случае размещения ракет, например, в Нарве, время их подлета до ключевых российских городов и стратегически значимых объектов неизбежно уменьшится.
Генерал отметил, что ему печально наблюдать за стремлением Эстонии и других стран Балтии проявлять агрессию по отношению к России. По его словам, в советское время Москва оказывала значительную поддержку прибалтийским республикам: строились промышленные предприятия, развивались образование и сельское хозяйство, а также сохранялась национальная культура эстонцев, латышей и литовцев.
Ранее эстонский генштаб заявил, что страна намерена укрепить свое присутствие у российской границы. Страна намерена создать военную базу в городе Нарва, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над планами Эстонии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.