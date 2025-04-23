Генерал Соболев: Европа серьезно готовится к войне с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К плану Эстонии о создании военной базы не стоит относиться легкомысленно, заявил Соболев
К плану Эстонии о создании военной базы не стоит относиться легкомысленно, заявил Соболев Фото:

В Европе усиливается военная напряженность, и страны региона серьезно готовятся к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя решение Эстонии создать военную базу в Нарве на границе с Россией.

«Не обращать внимания на подобные действия ни в коем разе нельзя. Для России это очередной вызов. В Европе раздувают в отношении нашей страны военный психоз. Увы, есть все основания полагать, что европейцы серьезно готовятся к войне с Россией, хотя Москва делает все, чтобы не допустить такого конфликта», — указал Соболев. Информацию об этом передает «Ридус».

По словам Соболева, с большой долей вероятности руководящую роль в этом играет Великобритания. Он отметил, что в случае размещения ракет, например, в Нарве, время их подлета до ключевых российских городов и стратегически значимых объектов неизбежно уменьшится.

Генерал отметил, что ему печально наблюдать за стремлением Эстонии и других стран Балтии проявлять агрессию по отношению к России. По его словам, в советское время Москва оказывала значительную поддержку прибалтийским республикам: строились промышленные предприятия, развивались образование и сельское хозяйство, а также сохранялась национальная культура эстонцев, латышей и литовцев.

Ранее эстонский генштаб заявил, что страна намерена укрепить свое присутствие у российской границы. Страна намерена создать военную базу в городе Нарва, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над планами Эстонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Европе усиливается военная напряженность, и страны региона серьезно готовятся к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя решение Эстонии создать военную базу в Нарве на границе с Россией. «Не обращать внимания на подобные действия ни в коем разе нельзя. Для России это очередной вызов. В Европе раздувают в отношении нашей страны военный психоз. Увы, есть все основания полагать, что европейцы серьезно готовятся к войне с Россией, хотя Москва делает все, чтобы не допустить такого конфликта», — указал Соболев. Информацию об этом передает «Ридус». По словам Соболева, с большой долей вероятности руководящую роль в этом играет Великобритания. Он отметил, что в случае размещения ракет, например, в Нарве, время их подлета до ключевых российских городов и стратегически значимых объектов неизбежно уменьшится. Генерал отметил, что ему печально наблюдать за стремлением Эстонии и других стран Балтии проявлять агрессию по отношению к России. По его словам, в советское время Москва оказывала значительную поддержку прибалтийским республикам: строились промышленные предприятия, развивались образование и сельское хозяйство, а также сохранялась национальная культура эстонцев, латышей и литовцев. Ранее эстонский генштаб заявил, что страна намерена укрепить свое присутствие у российской границы. Страна намерена создать военную базу в городе Нарва, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над планами Эстонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...