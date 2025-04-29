Девушки в форме встретили Лукашенко в Волгограде. Видео

В Волгограде женщины-регулировщицы ретровзвода встретили Лукашенко
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Лукашенко положительно отреагировал на почетный караул и приветственное угощение
Лукашенко положительно отреагировал на почетный караул и приветственное угощение Фото:

В Волгограде президента Белоруссии Александра Лукашенко поприветствовали женщины-регулировщицы ретровзвода МВД России по региону, одетые в форму. Соответсвующее видео публикует telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах видно, как девушки торжественно вручили Лукашенко хлеб-соль. Президент Белоруссии похвалил угощение, заметив, что изделие белорусское. 

Президент России Владимир Путин и Лукашенко примут участие в памятных мероприятиях в Волгограде, посвященных 80-летию Победы. Они посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», передает RT.

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В Волгограде президента Белоруссии Александра Лукашенко поприветствовали женщины-регулировщицы ретровзвода МВД России по региону, одетые в форму. Соответсвующее видео публикует telegram-канал «Пул Первого». На кадрах видно, как девушки торжественно вручили Лукашенко хлеб-соль. Президент Белоруссии похвалил угощение, заметив, что изделие белорусское.  Президент России Владимир Путин и Лукашенко примут участие в памятных мероприятиях в Волгограде, посвященных 80-летию Победы. Они посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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