В Волгограде президента Белоруссии Александра Лукашенко поприветствовали женщины-регулировщицы ретровзвода МВД России по региону, одетые в форму. Соответсвующее видео публикует telegram-канал «Пул Первого».
На кадрах видно, как девушки торжественно вручили Лукашенко хлеб-соль. Президент Белоруссии похвалил угощение, заметив, что изделие белорусское.
Президент России Владимир Путин и Лукашенко примут участие в памятных мероприятиях в Волгограде, посвященных 80-летию Победы. Они посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», передает RT.
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