В Италии назвали причину, по которой Зеленский решился на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к немедленной встрече с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения условий перемирия из-за тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил профессор социологии и глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
«Украинская армия находится в отчаянном положении. Поэтому Зеленский призывает к немедленной встрече с Путиным, чтобы добиться перемирия», — отметил Орсини в своем сообщении в соцсети X.
Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча могла бы состояться в Стамбуле 15 мая. Он выразил надежду на достижение договоренностей о прекращении огня, которые будут соблюдаться украинской стороной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что предложение Путина отражает стремление к мирному решению конфликта и направлено на устранение причин напряженности и защиту интересов России.
В ответ на это Владимир Зеленский выдвинул условие о полном прекращении огня с 12 мая как предпосылку для начала переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Украину без промедления принять предложение России о переговорах, отметив, что это может стать шагом к возможной договоренности. Зеленский впоследствии заявил, что ожидает встречи с Путиным в Турции в четверг.
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