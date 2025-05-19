Зеленский поговорил с новоизбранным президентом Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном. В ходе беседы украинский лидер поздравил Дана с победой на президентских выборах и отметил значимость дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщил сам украинский глава.
«Говорил с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном. Поздравил с победой на президентских выборах... Мы очень благодарны за вклад в защиту жизней наших людей. Важно, что поддержка Украины продолжится», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
По словам президента Украины, развитие Румынии имеет большое значение, а совместное сотрудничество в Киеве и на европейском уровне является приоритетом. Стороны подчеркнули роль Румынии в вопросах региональной безопасности и выразили заинтересованность в укреплении двусторонних связей. Помимо этого, Зеленский пригласил Дана на Украина и обсудил с ним «самые близкие возможности» встречи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшие в Румынии выборы как «по меньшей мере странные», подчеркнув, что победу одержал кандидат, выигравший в условиях отсутствия основного претендента. Комментируя ситуацию вокруг выборов, а также заявления о возможном вмешательстве европейских государств, Песков отметил, что вмешательство стран Европы во внутренние процессы других государств наблюдается далеко не впервые.
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