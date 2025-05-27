Кокаин, найденный в Белом доме, не дает покоя ФБР

ФБР возобновит расследование об обнаружении кокаина в Белом доме при Байдене
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Предыдущее расследование не позволило установить виновных в деле о появлении кокаина в Белом доме
Предыдущее расследование не позволило установить виновных в деле о появлении кокаина в Белом доме Фото:

Федеральное бюро расследований вновь приступит к изучению обстоятельств, связанных с обнаружением кокаина в здании Белого дома в 2023 году, когда пост президента занимал Джо Байден. Об этом сообщил замдиректора бюро Дэна Бонгино.

«Мы приняли решение либо возобновить расследование, либо привлечь дополнительные ресурсы и следственное внимание к этим делам», — написал Бонгино в своем посте в соцсети X. Среди прочего он выделил инцидент, связанный с обнаружением наркотических веществ в Белом доме в 2023 году.

Кроме того, будет возобновлено расследование по делу о публикации в 2022 году проекта решения Верховного суда, касающегося отмены дела «Роу против Уэйда». Ранее проведенные проверки со стороны Секретной службы и самого Верховного суда не позволили установить, кто именно причастен к преступлениям.

Сотрудник Секретной службы 2 июля 2023 года обнаружил белый порошок в камере хранения для телефонов в западном крыле Белого дома. Экспертиза установила, что это кокаин. Байден с семьей в тот момент находился в Кэмп-Дэвиде, а не в Вашингтоне, заявил тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Федеральное бюро расследований вновь приступит к изучению обстоятельств, связанных с обнаружением кокаина в здании Белого дома в 2023 году, когда пост президента занимал Джо Байден. Об этом сообщил замдиректора бюро Дэна Бонгино. «Мы приняли решение либо возобновить расследование, либо привлечь дополнительные ресурсы и следственное внимание к этим делам», — написал Бонгино в своем посте в соцсети X. Среди прочего он выделил инцидент, связанный с обнаружением наркотических веществ в Белом доме в 2023 году. Кроме того, будет возобновлено расследование по делу о публикации в 2022 году проекта решения Верховного суда, касающегося отмены дела «Роу против Уэйда». Ранее проведенные проверки со стороны Секретной службы и самого Верховного суда не позволили установить, кто именно причастен к преступлениям. Сотрудник Секретной службы 2 июля 2023 года обнаружил белый порошок в камере хранения для телефонов в западном крыле Белого дома. Экспертиза установила, что это кокаин. Байден с семьей в тот момент находился в Кэмп-Дэвиде, а не в Вашингтоне, заявил тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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