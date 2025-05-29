Фидан поделился с Каллас итогами переговоров по Украине в России

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В ходе беседы Фидан поделился деталями и своими оценками переговоров
В ходе беседы Фидан поделился деталями и своими оценками переговоров Фото:

Глава МИД Турции Хакан Фидан проинформировал ЕС о переговорах по Украине в России. Об этом сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр Фидан поделился своими оценками встреч в России в начале этой недели и предстоящего визита на Украину», — рассказали источники ТАСС. Основной темой разговора стали шаги, предпринимаемые для прекращения военного конфликта между Россией и Украиной. Фидан провел телефонный разговор с новым главой дипломатии ЕС Каей Каллас. В ходе беседы Фидан поделился деталями и своими оценками переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в Москве 26–27 мая.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан проинформировал ЕС о переговорах по Украине в России. Об этом сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Министр Фидан поделился своими оценками встреч в России в начале этой недели и предстоящего визита на Украину», — рассказали источники ТАСС. Основной темой разговора стали шаги, предпринимаемые для прекращения военного конфликта между Россией и Украиной. Фидан провел телефонный разговор с новым главой дипломатии ЕС Каей Каллас. В ходе беседы Фидан поделился деталями и своими оценками переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в Москве 26–27 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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