Фидан поделился с Каллас итогами переговоров по Украине в России

Глава МИД Турции Хакан Фидан проинформировал ЕС о переговорах по Украине в России. Об этом сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.
«Министр Фидан поделился своими оценками встреч в России в начале этой недели и предстоящего визита на Украину», — рассказали источники ТАСС. Основной темой разговора стали шаги, предпринимаемые для прекращения военного конфликта между Россией и Украиной. Фидан провел телефонный разговор с новым главой дипломатии ЕС Каей Каллас. В ходе беседы Фидан поделился деталями и своими оценками переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в Москве 26–27 мая.
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