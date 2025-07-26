Азербайджан сделал неожиданный шаг относительно переговоров России и Украины

Баку готов создать все необходимые условия для организации переговоров между Россией и Украиной, если обе стороны проявят соответствующую заинтересованность. Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«В случае, если наши партнеры и друзья из России и Украины выразят желание провести встречу в Баку, мы будем этому только рады. <...> Мы готовы принять всех желающих, однако не намерены никого принуждать — инициатива должна исходить от самих сторон», — отметил Гаджиев. Его слова передает немецкое издание Zeitung.
Помощник Алиева отметил, что Баку утвердился в роли ключевого дипломатического центра Каспийского региона. В этом городе неоднократно проводились переговоры между Турцией и Израилем, а также между Сирией и Израилем. Ранее на бакинской площадке проходили стратегические консультации России и США, посвященные вопросам противоракетной обороны, а также диалог между Россией и НАТО. В последнее время Баку также стал местом проведения ряда других закрытых дипломатических встреч.
Третий раунд диалога между делегациями России и Украины состоялся в среду, 23 июля в стамбульском дворце Чираган и длился около часа. В ходе обмена мнениями стороны продвинулись в решении гуманитарных вопросов конфликта. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Встреча лидера России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до конца августа маловероятна.
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