Макрон выложил слезливый ролик в соцсетях

Президент Франции Эммануэль Макрон разместил видеоролик, на котором он плачет. Глава государства признался, что слезы вызвала ностальгия по прошедшей год назад в Париже Олимпиаде.
«Когда ты тоскуешь по [Олимпийским] играм в Париже», — подписал кадры Макрон. В примечании мелким шрифтом указывается, что изображение президента на самом деле было сгенерировано искусственным интеллектом.
В данном видеоматериале также представлены фрагменты с Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые состоялись с 26 июля по 11 августа. Проведение соревнований не обошлось без ряда скандалов, в частности, значительное недовольство вызвала церемония открытия.
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