Макрон выложил слезливый ролик в соцсетях

Макрон опубликовал видео, на котором плачет из-за воспоминаний об Олимпиаде
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон признался, что ролик в соцсетях был сгенерирован ИИ
Макрон признался, что ролик в соцсетях был сгенерирован ИИ Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон разместил видеоролик, на котором он плачет. Глава государства признался, что слезы вызвала ностальгия по прошедшей год назад в Париже Олимпиаде. 

«Когда ты тоскуешь по [Олимпийским] играм в Париже», — подписал кадры Макрон. В примечании мелким шрифтом указывается, что изображение президента на самом деле было сгенерировано искусственным интеллектом.

В данном видеоматериале также представлены фрагменты с Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые состоялись с 26 июля по 11 августа. Проведение соревнований не обошлось без ряда скандалов, в частности, значительное недовольство вызвала церемония открытия.

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Президент Франции Эммануэль Макрон разместил видеоролик, на котором он плачет. Глава государства признался, что слезы вызвала ностальгия по прошедшей год назад в Париже Олимпиаде.  «Когда ты тоскуешь по [Олимпийским] играм в Париже», — подписал кадры Макрон. В примечании мелким шрифтом указывается, что изображение президента на самом деле было сгенерировано искусственным интеллектом. В данном видеоматериале также представлены фрагменты с Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые состоялись с 26 июля по 11 августа. Проведение соревнований не обошлось без ряда скандалов, в частности, значительное недовольство вызвала церемония открытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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