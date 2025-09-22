Захарова прокомментировала запрет в Молдавии картины Гайдая

Захарова: запрет советского фильма в Молдавии — демократия по Санду
Захарова отреагировала на запрет в Молдавии фильма Гайдая
Захарова отреагировала на запрет в Молдавии фильма Гайдая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на решение молдавских властей прекратить трансляцию советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию». На своей странице в telegram-канале она лаконично прокомментировала данное событие, назвав его «демократией» по версии президента Молдавии Майи Санду.

«Демократия по [президенту Молдавии Майи] Санду», — говорится в публикации дипломата. Таким образом она обозначила позицию российского внешнеполитического ведомства по поводу действий молдавских властей.

Как сообщает telegram-канал «Sputnik Молдова», демонстрация фильма была запрещена из-за его «милитаристского содержания». Однако конкретные причины, по которым местные телекомпании усмотрели в картине нарушения, не раскрываются.

