Жители Валуйского округа получили ранения после атаки украинского БПЛА

Трое жителей села Казинка Белгородской области получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Взрыв FPV-дрона произошел рядом с мужчинами, когда они находились на улице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Валуйском округе от удара дрона ВСУ ранены три мирных жителя. В селе Казинка ранены трое мужчин — рядом с ними сдетонировал FPV-дрон. У каждого — минно-взрывная травма и точечные ранения грудной клетки», — написал Гладков своем telegram-канале.
Отмечается, что глава местного поселения лично доставил пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оперативно оказали раненым необходимую помощь. Мужчины будут проходить дальнейшую реабилитацию амбулаторно.
Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. Удары были нанесены с применением беспилотников, которые атаковали как коммерческие предприятия, так и частные домовладения.
