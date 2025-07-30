На Москву обрушилась песчаная буря с ливнем. Видео

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Песчаная буря и дождь обрушились на Реутов и направляются к Москве
Песчаная буря и дождь обрушились на Реутов и направляются к Москве Фото:

На столицу обрушилась песчаная буря с ливнем — первым удар стихии принял на себя Реутов. Очевидцы зафиксировали, как улицы города в считанные минуты окутало пылевым облаком, сопровождаемым сильным дождем. Об этом сообщают пользователи соцсетей и местные жители.

«Реутов уже накрыло песчаной бурей с ливнем. Видимость упала почти до нуля, небо потемнело, и все заволокло пылью. Люди бросились прятаться от стихии», — сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, буря началась внезапно — с резким порывом ветра, который поднял клубы пыли. Спустя несколько минут начался сильный ливень, сопровождавшийся грозой. В соцсетях публикуются видео и фотографии необычного погодного явления.

Ранее в Москве и Подмосковье уже фиксировались сильнейшие ливни. Они привели к затоплению улиц, обрушению моста и временной остановке движения на некоторых станциях МЦД. 

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На столицу обрушилась песчаная буря с ливнем — первым удар стихии принял на себя Реутов. Очевидцы зафиксировали, как улицы города в считанные минуты окутало пылевым облаком, сопровождаемым сильным дождем. Об этом сообщают пользователи соцсетей и местные жители. «Реутов уже накрыло песчаной бурей с ливнем. Видимость упала почти до нуля, небо потемнело, и все заволокло пылью. Люди бросились прятаться от стихии», — сообщают очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей, буря началась внезапно — с резким порывом ветра, который поднял клубы пыли. Спустя несколько минут начался сильный ливень, сопровождавшийся грозой. В соцсетях публикуются видео и фотографии необычного погодного явления. Ранее в Москве и Подмосковье уже фиксировались сильнейшие ливни. Они привели к затоплению улиц, обрушению моста и временной остановке движения на некоторых станциях МЦД. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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