Миллиардер Мордашов готовится купить косметического гиганта

Новым владельцем сети магазинов «Рив Гош» станет миллиардер Мордашов
Структуры «Севергрупп» Мордашова купят сетей магазинов «Рив Гош»
Структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова готовятся к покупке одной из крупнейших российских сетей парфюмерно-косметических магазинов «Рив Гош». Об этом пишет «Коммерсант». 

«Основным претендентом на актив станут структуры „Севергрупп“ Алексея Мордашова. „...“ сделка в финальной стадии и вскоре будет закрыта», — сказано в сообщении. При этом представители «Севергрупп» отказались комментировать ситуацию, а в «Рив Гош» на запросы журналистов не ответили.

Кроме того, уточняется, что Лариса Карабань рассчитывает сохранить свое участие в управлении сетью, однако детали возможной сделки не раскрываются. Генеральный директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил стоимость «Рив Гош» в 5–6 млрд рублей. На сегодняшний день эта сеть входит в пятерку крупнейших косметических ритейлеров России по объему оборота.

