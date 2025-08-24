Миллиардер Мордашов готовится купить косметического гиганта

Структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова готовятся к покупке одной из крупнейших российских сетей парфюмерно-косметических магазинов «Рив Гош». Об этом пишет «Коммерсант».
«Основным претендентом на актив станут структуры „Севергрупп“ Алексея Мордашова. „...“ сделка в финальной стадии и вскоре будет закрыта», — сказано в сообщении. При этом представители «Севергрупп» отказались комментировать ситуацию, а в «Рив Гош» на запросы журналистов не ответили.
Кроме того, уточняется, что Лариса Карабань рассчитывает сохранить свое участие в управлении сетью, однако детали возможной сделки не раскрываются. Генеральный директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил стоимость «Рив Гош» в 5–6 млрд рублей. На сегодняшний день эта сеть входит в пятерку крупнейших косметических ритейлеров России по объему оборота.
