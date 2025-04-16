16 апреля 2025

Эрмитаж временно закрыт из-за угрозы безопасности. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений
Проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений Фото:

В Петербурге главный музейный комплекс Эрмитаж временно закрыт для посетителей. По информации пресс-службы музея, было получено анонимное сообщение, содержащее угрозы режиму безопасности учреждения.

«17 апреля 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — пишет пресс-служба Эрмитажа в официальном telegram-канале.

Для тех, кто приобрел билеты на 17 апреля, предусмотрена возможность посетить музей позже, когда он возобновит свою работу, или выбрать другой день для посещения. Эрмитаж обещает уведомить о возобновлении своей работы в обычном режиме как можно скорее.

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В Петербурге главный музейный комплекс Эрмитаж временно закрыт для посетителей. По информации пресс-службы музея, было получено анонимное сообщение, содержащее угрозы режиму безопасности учреждения. «17 апреля 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — пишет пресс-служба Эрмитажа в официальном telegram-канале. Для тех, кто приобрел билеты на 17 апреля, предусмотрена возможность посетить музей позже, когда он возобновит свою работу, или выбрать другой день для посещения. Эрмитаж обещает уведомить о возобновлении своей работы в обычном режиме как можно скорее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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