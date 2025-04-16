В Петербурге главный музейный комплекс Эрмитаж временно закрыт для посетителей. По информации пресс-службы музея, было получено анонимное сообщение, содержащее угрозы режиму безопасности учреждения.
«17 апреля 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — пишет пресс-служба Эрмитажа в официальном telegram-канале.
Для тех, кто приобрел билеты на 17 апреля, предусмотрена возможность посетить музей позже, когда он возобновит свою работу, или выбрать другой день для посещения. Эрмитаж обещает уведомить о возобновлении своей работы в обычном режиме как можно скорее.
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