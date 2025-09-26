С 15 по 24 сентября в результате обстрелов и ударов с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали не менее 172 мирных жителей, из которых 27 погибли, включая одного ребенка. Еще 159 человек получили ранения, среди них восемь несовершеннолетних. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Киевский неонацистский режим не прекращает террористических атак против мирного населения и гражданских объектов. С 15 по 24 сентября от обстрелов и ударов вражеских БПЛА пострадали не менее 172 российских мирных жителей, из которых 27 погибли, включая ребенка, не менее 159 ранены, в т.ч. восемь несовершеннолетних", — говорится в сообщении на сайте МИД.
Захарова отметила, что удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам свидетельствуют об игнорировании украинским руководством всех международных усилий по мирному разрешению кризиса. Захарова также подчеркнула: «Перечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории».
В числе наиболее масштабных атак в министерстве выделили события 24 сентября в Краснодарском крае. Тогда ВСУ применили беспилотные катера западного производства и FPV-дроны для удара по центру Новороссийска. В результате атаки погибли два человека, включая ребенка, еще 11 получили ранения, среди них двое детей. Повреждены семь жилых домов, гостиница, офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и 20 автомобилей.
Она акцентировала внимание на том, что КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Удар по объекту было расценен как попытка дестабилизировать международные экономические отношения и игнорирование усилий третьих стран по мирному разрешению конфликта. По словам Захаровой подобные действия Киева являются сигналом странам Евросоюза относительно дальнейших рисков для их инфраструктуры.
