Неизвестный открыл стрельбу в церкви в Мичигане

В церкви города Гранд-Бланк (штат Мичиган, США) неизвестный открыл стрельбу утром 28 сентября. Как сообщает пресс-служба полиции Гранд-Бланка, в результате инцидента в здании возник пожар, частично обрушилась крыша. По предварительным данным, погибли несколько человек.
«Несколько человек были застрелены в мормонской церкви в Мичигане, а злоумышленник „сбит с ног“. Стрельба вспыхнула в церкви святых последних дней в городке Гран-Блан, примерно в 65 милях к северу от Детройта, сразу после 11 часов утра по местному времени в воскресенье», — отметили в местной полиции. Информацию приводит издание Independent.
По данным правоохранителей, пожар мог начаться из-за стрельбы внутри здания. На месте работают экстренные службы и следователи, устанавливаются обстоятельства происшествия. В данный момент район вокруг церкви оцеплен, угрозы для жителей нет.
В этот же день инцидент с массовой стрельбой также произошел на верфи Southport Yacht Basin, расположенной в городе Саутпорт, штат Северная Каролина. О случившемся представители местных органов власти проинформировали общественность через социальные сети. Согласно официальным данным, в результате происшествия погибли три человека. Подозреваемый успел скрыться с места преступления на лодке, в настоящее время он находится в розыске, передает RT.
