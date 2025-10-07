Президент Белоруссии позвонил Путину и поздравил его с днем рождения

Срочная новость
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу российского государства Владимира Путина с 73-летием. Об этом сообщил telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко лично позвонил Путину. В ходе беседы лидеры двух государств обсудили вопросы развития белорусско-российских отношений, а также моменты в международной повестке.
