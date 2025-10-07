Премьер-министр Индии поздравил Путина с 73-летием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом рассказали в офисе премьера Индии.

Моди пообщался с Путиным по телефону. В ходе разговора премьер пожелал главе российского государства здоровья и успехов во всех начинаниях.

Также Владимира Путина с праздником сегодня поздравляли президенты Азербайджана, Армении и Казахстана. Также свои пожелания российскому лидеру передала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом рассказали в офисе премьера Индии. Моди пообщался с Путиным по телефону. В ходе разговора премьер пожелал главе российского государства здоровья и успехов во всех начинаниях. Также Владимира Путина с праздником сегодня поздравляли президенты Азербайджана, Армении и Казахстана. Также свои пожелания российскому лидеру передала глава Гагаузии Евгения Гуцул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...