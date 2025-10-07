Премьер-министр Индии поздравил Путина с 73-летием

Срочная новость
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом рассказали в офисе премьера Индии.
Моди пообщался с Путиным по телефону. В ходе разговора премьер пожелал главе российского государства здоровья и успехов во всех начинаниях.
Также Владимира Путина с праздником сегодня поздравляли президенты Азербайджана, Армении и Казахстана. Также свои пожелания российскому лидеру передала глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!