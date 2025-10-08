Росавиация планирует заменить двигатели у российских Superjet

Ядров: Superjet в РФ оснастят российскими двигателями ПД-8
Superjet получат новые двигатели, Росавиация подтвердила планы по замене силовых установок
Российские самолеты Superjet 100,выпускавшиеся до 2022 года с франко-русскими двигателями SaM146, в будущем могут получить отечественные двигатели ПД-8. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«В конечном итоге нам эти отечественные самолеты с иностранными двигателями, видимо, придется ремоторизировать — за счет установки двигателей ПД-8, замены системы управления и мотогондолы. Этот вопрос находится в стадии проработки», — сказал Дмитрий Ядров, передает Интерфакс.

Как отметил глава ведомства, для начала работ необходимо завершить сертификацию ПД-8, включая ответственные 150-часовые испытания. В России эксплуатируется около 160 самолетов Superjet старой сборки, производство которых было остановлено в 2022 году из-за санкций.

Ядров подчеркнул, что Superjet являются современными самолетами с большим остаточным ресурсом и могут летать более 20 лет. При этом ресурс двигателей SaM146 будет увеличен для безопасной эксплуатации до 2028-2029 годов.

Ранее первый серийный российский самолет SJ-100 совершил испытательный полет в Комсомольске-на-Амуре. Авиалайнер, созданный с применением отечественных технологий, провел в воздухе около часа, сообщает пресс-служба «Ростеха».

