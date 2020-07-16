Россию хотят втянуть в новый конфликт на Кавказе

Российская сторона не заинтересована в агрессивных действиях на Кавказе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией может привести к серьезной войне, в которую попытаются вовлечь Россию и Турцию. Эксперты высказывают мнение, что бои, которые начались 12 июля, Армения могла спровоцировать специально, чтобы отвлечь внимание от внутренней ситуации в стране.

Почему начались новые столкновения?

Азербайджан заявил об 11 погибших после первых боев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый виток конфликта начался с обстрела артиллерийских установок Азербайджана вооруженными силами Армении. Серьезные бои прошли с 13 на 14 июля на границе двух стран, в результате, по информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных. Армения заявила о четырех погибших и десяти раненых. Одной из причин столкновения эксперты называют попытки Пашиняна отвлечь внимание граждан от внутренних проблем в стране. В числе главных проблем называется неудачная антикоронавирусная политика властей. В Армении карантин до сих пор не снят — 13 июля его продлили еще на месяц. Также страна лидирует в регионе по количеству смертей от коронавируса на миллион жителей и в целом по количеству летальных исходов, пишет «Эхо Кавказа». Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в разговоре с URA.RU не исключил, что причины конфликта могут быть и политические. Он отмечает, что настроения жителей Армении и Азербайджана можно назвать воинственными, что оказывает давление на политических лидеров двух стран.

Некоторые аналитики полагают, что причиной обострения конфликта стали личные политические интересы премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Доказательством этого может служить тот факт, что конфликт начался через пару дней после демобилизации сына премьера Ашота Пашиняна. Во время службы молодого человека все было спокойно. Противники премьера уверены, что эти события показательны, и Пашинян в своей работе отдает предпочтение личным, а не государственным интересам. Обсуждая ситуацию, аналитики вспоминают тот факт, что сын Пашиняна служил в частях в Нагорном Карабахе, что, согласно международному праву, может дать основания считать сына премьера преступником, пишет « Росбалт ».

Вооруженное столкновение на границе между Арменией и Азербайджаном стало самым крупным конфликтом со времен «четырехдневной войны» в 2016 году, пояснил Фельгенгауэр.

По его словам, Армения хочет втянуть в конфликт Россию. «Армения всегда старалась, чтобы Россия ее поддержала, напирая на то, что они официальные союзники, члены ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — ред.). Они [власти] обижаются на то, что Россия проводит достаточно взвешенную политику в Закавказье», — добавил он. Эксперт отметил, что России война в этом регионе не нужна, к тому же дальнейшая эскалация конфликта может быть чревата серьезными последствиями, вплоть до вовлечения Турции. Фельгенгауэр считает, что при таком развитии событий Россия может даже использовать ядерное оружие.

Как воспринимаются действия властей Армении?

Политику Пашиняна аналитики считают прозападной и нацеленной на дистанцирование от военно-политического союза с Россией, в качестве примера приводят его распоряжение об аресте генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-президента Роберта Кочаряна. «После „бархатной революции“ 2018 года новый лидер страны Никол Пашинян объявил курс на сближение с Западом», — пишет деловая газета «Взгляд». Издание напоминает, что премьер год не давал назначить нового генсека ОДКБ. Ситуацию осложняют также периодические информационные атаки на Россию, например, власти Армении обсуждают закон, который ограничивает вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, через антенну. Посольство России в Ереване уже высказывала в Facebook опасения о принятии этого закона. В республике также открыто судебное дело против «дочки» РЖД — «Южно-Кавказских Железных Дорог». В 2019 году в Минтрансе РФ высказывали недоумение из-за сложившейся ситуации, пишет РБК .

Эксперты по Кавказу отмечают, что в стране формируются политические силы, выступающие против Пашиняна. Местные СМИ писали, что ради этих целей сотрудничают оппозиционные партии, в частности, «АРДФ Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Также действующие власти обеспокоены освобождениемиз-под ареста экс-президента Кочаряна, которое произошло в июне. Первый раз бывшего лидера Армении арестовали в 2018 году. Как пишет « Московский комсомолец », в сложившейся ситуации аналитики не исключают, что армянские власти посчитали удачным решение переключить внимание общества на столкновения на границе.