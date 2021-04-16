Новый фильм Зака Снайдера и спектакль о сыне Анны Карениной

На сайте ТеатрHD с 14 апреля стартует показ спектакля о сыне Анны Карениной «Серёжа» Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В главный премьерный день недели, четверг, наслаждаемся всем самым лучшим, что есть в онлайне — громкой премьерой от Данилы Козловского, спектаклем по знаменитому роману, отличной музыкой и презентацией нового шедевра Netflix и Зака Снайдера.

Что сделать утром

Утро проведем под хорошую музыку — композитор и продюсер Макс Рихтер представил продолжение своего инструментального альбома 2020 года — в «Voices 2» вошло десять композиций. Рихтер хорошо известен по саундтреку к анимационному фильму «Вальс с Баширом» и сериалу «Табу» с Томом Харди.

Что сделать днем

Днем добавим адреналина в свой день и посмотрим новый экшн-трейлер. Netflix показал пресью нового фильма Зака Снайдера, который называется «Армия мертвецов». Трехминутный ролик знакомит зрителей с главным героем картины — ветераном войны с зомби Скоттом Уордом (его играет Дейв Баутиста) и другими смельчаками, которые соглашаются на опасную сделку по поимке нового вида зомби, которые готовят для них много опасных сюрпризов.

Что сделать вечером

Вечером оценим сразу несколько больших премьер. Например, посмотрим на призеров «Золотой маски» — спектакль «Сережа». В основе спектакля — роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», а также «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и специально для этой постановки написанный Львом Рубинштейном текст «Вопросы». Это спектакль по мотивам великого романа о маленьком мальчике Серёже — сыне Анны Карениной, который оказывается в гуще невероятных событий.

И не забудьте, что сегодня в прокат выходит долгожданный фильм Данилы Козловского «Чернобыль», где он же и исполняет главную роль. В фильме «Чернобыль» показана история молодого пожарного Алексея Карпушина, который участвует в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Главную героиню в фильме сыграла актриса Оксана Акиньшина.