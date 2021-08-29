Самые популярные песни лета и тайны принцессы Дианы

Понедельник проведем в компании лучших летних хитов 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Начинаем новую неделю, сразу погружаясь в гущу событий, которые можно посещать, не двигаясь с места, благодаря нашей подборке рекомендаций. Просто листайте ниже, переходите по ссылкам и подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнать самые крутые новинки кино, музыки, образования и многого другого.

Что сделать утром

Новую неделю начнем с долгожданного анонса. Наконец-то вышел первый трейлер драмы Пабло Ларраина «Спенсер» — байопика о жизни принцессы Дианы, роль которой исполнила Кристен Стюарт («Сумерки»). Фильм расскажет о трех переломных днях из жизни Дианы. Сценарий картины написал Стивен Найт («Острые козырьки»).

Что сделать днем

Днем будем слушать самые популярные песни этого лета. Стриминговый сервис Spotify поделился со своими подписчиками рейтингом с самыми прослушиваемыми треками. Первое место с солидным отрывом занимает сингл Оливии Родриго «Good 4 U», а из российских — хит Джарахова и Markul «Я в моменте». Также в топ-25 вошли Lil Nas X, Doja Cat, Дуа Липа, Джастин Бибер, Эд Ширан, Бруно Марс, The Weeknd и BTS.

Что сделать вечером

30 августа 2021 в 19:00 с онлайн-лекцией в Академии re:Store выступит Станислав Касатов — режиссер и оператор-постановщик, директор московской студии видеопроизводства. Станислав расскажет, как начинающему видеомейкеру развиваться, чтобы стать профессионалом. Посмотреть трансляцию можно будет тут.

Вечером понедельника можно посмотреть новый остросюжетный фильм. В онлайне появилась новая, завершающая часть одного из самых популярных триллеров последнего десятилетия — «Судная ночь навсегда». На этот раз в центре сюжета оказывается мексиканская пара, бегущая от наркокартеля.