В России пешеходов-нарушителей предложили искать с помощью камер

Зачастую аварии происходят именно по вине пешеходов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ежегодно в России в ДТП погибают тысячи пешеходов. Согласно статистике за 2020 год, на дорогах произошло 38 716 подобных аварий. При этом порядка 65% всех смертельных случаев происходили именно по вине пешеходов, а не водителей. Для исправления этой ситуации предприниматель и автор проекта « 20 идей » Дмитрий Давыдов предлагает использовать камеры видеонаблюдения для фиксации и выдачи штрафов для нарушителей правил дорожного движения.

Риск ценою в жизнь

На данный момент в России действуют довольно суровые законы для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Например, если действия человека не повлияли на движение автомобилей, то штраф равен 500 рублям. А если помешали, то 1000 рублей. Однако, согласно статистике, самыми частыми причинами ДТП с пешеходами является переход в неположенных местах. Это движение через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости и в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрестка, а также нахождение на дороге без цели перехода и переход на красный сигнал светофора.

Несмотря на то, что штрафы в России являются крупными, пешеходы продолжают нарушать установленные правила. Например, в случае создания ДТП со смертельным исходом, нарушителям грозит тюремный срок до семи лет и привлечение к выплате материального и морального ущерба. Зачастую пешеходы просто хотят сэкономить время, при этом рискуя собственной жизнью. Как считает Дмитрий Давыдов, такая халатность вызвана отсутствием должного контроля.

«Единственным способом привлечь нарушителя к ответственности является оформление штрафа инспектором дорожной полиции. Поэтому зачастую пешеходы смело выбегают на проезжую часть в неположенных местах, если не видят патрульную машину», — отмечает Дмитрий Давыдов.

Учеба как замена штрафу

Система видеофиксации доказала свою эффективность в Китае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Система видеоотслеживания пешеходов-нарушителей уже давно успешно практикуется в Китае. Например, в Шэньчжене функционирует программа, которая штрафует нарушителей сразу же после неправильного перехода дороги. Также на оживленных перекрестках города можно увидеть большие экраны, на которых высвечиваются имя, фамилия и идентификационный номер человека, который стал нарушителем. Информация также появляется на официальном портале города. За первые 10 месяцев работы система зафиксировала 13 939 нарушений со стороны пешеходов.

Подобные меры можно встретить в другом китайском городе — Цзинане. После фиксации нарушения полиция обращается к человеку и предлагает ему три варианта развития событий. Это штраф в размере 20 юаней (220 рублей), помощь полицейскому в регулировке движения или прохождение получасового курса по правилам дорожного движения. Система уже дает свои плоды. Количество нарушений на перекрестках города сократилось с 200 до 20 в день.

Почему практика сработает в России?

На данный момент Россия входит в тройку лидеров по количеству видеокамер после Китая и США. Согласно предложению Давыдова, устройства с распознаванием лиц планируется использовать на оживленных перекрестках и местах, где чаще всего происходили аварии с участием пешеходов. Например, если нарушение произошло впервые и не создало помех для транспорта, то человека могут обязать пройти специальный онлайн курс по правилам дорожного движения. В противном случае на гражданина накладывается штраф за отказ от обучения, а также за последующие нарушения.

Авторы планируют заручиться поддержкой у государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«За последние десять лет последовательное массовое внедрение камер по автоматической регистрации нарушений ПДД со стороны водителей на территории всей страны приносит свои плоды. Аварийность в зонах наблюдения видеокамерами снижается. Расширение системы автоматической видеофиксации и на пешеходов выглядит логичным шагом на пути к снижению нарушений по вине этих участников дорожного движения. Когда видеокамеры нового поколения будут задействованы в борьбе с нарушениями со стороны пешеходов, появится новый существенный сдерживающий фактор», — заявил Дмитрий Давыдов.

В случае принятия предложения, от государства потребуется только законодательная поддержка на внедрение и использование системы. Например, в России уже несколько лет действует похожая система фиксации нарушений, но только для водителей. За это время количество аварий существенно снизилось. Как отмечает Давыдов, расширение зоны действия на пешеходов может принести положительный эффект.

Партнерский материал