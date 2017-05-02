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02 мая 2017
19:45  02 мая 2017 0

В Удмуртии отравились школьники с Урала. Опубликован полный список пострадавших детей

Трасса М5 Дорога Челябинск, дорога, скорая помощь, трасса м5, детская реанимация
По факту инцидента возбуждено уголовное делоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СМИ появились имена подростков, ставших жертвами отравления в детском лагере Удмуртии. Полный список пострадавших приводит «Федеральное агентство новостей».

Большинству госпитализированных подростков около 15 лет, однако среди жертв есть и совершеннолетние посетители удмуртского лагеря «Дружба». Напомним, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Полный список госпитализированных:

Ольга Ш. (Челябинск),

Виктория Д. (Липецк),

Владислава Б. (Липецк),

Анна О. (Ижевск),

Илья С. (Сыктывкар),

Андрей Ш. (Челябинск),

Данил Ш. (Челябинск),

Елизавета М. (Пермь),

Кирилл С (Екатеринбург),

Антон С. (Снежинск),

Анастасия Т. (Снежинск),

Полина Г. (Краснодар),

Жанна К. (Сыктывкар),

Мария У. (Челябинск),

Антонина М. (Сургут),

Ольга Б. (Москва),

Екатерина А. (Зеленоград),

Роман Л. (Мурманск),

Данила Ч. (Переславль- Залесский),

Данил А. (Челябинск),

Анастасия П. (Пушкин),

Светлана П. (Великие Луки),

Екатерина Б. (Пушкин),

А. К. (Калуга),

С. (Челябинск),

Г. (Челябинск),

Х. (Снежинск),

О. (Снежинск),

С. (Пермь),

Лев К. (Ижевск),

Дмитрий Р. (Липецк),

Александр В. (Липецк),

Николай И. (Великие Луки),

Владислава К. (Переславль-Залесский),

Кирилл Ж. (Калуга),

Роман С. (Калуга),

П. (Санкт-Петербург),

П. (Санкт-Петербург),

Марина К. (Зеленоград),

Артем Д. (Гусь-Хрустальный),

Павел З. (Москва),

Дарья Ч. (Тюменская область),

Павел Ш. (Нижний Новгород),

Дмитрий М. (Нижний Новгород),

Константин К. (Челябинск),

Александр В. (Свердловск),

Екатерина Б. (Приозерск),

Ульяна В. (Ижевск),

Милена М. (Нефтеюганск),

Мария Н. (Зеленоград),

Елена П. (Пермь),

Артур А. (Пермь),

Екатерина Н. (Пермь),

Никита К. (Пермь),

Артемий К. (Пермь),

Виктория Г. (Тюмень),

Андрей П. (Иваново),

Алексей Р. (Иваново).

Сергей Макеев
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