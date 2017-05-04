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04 мая 2017
Главные новости Москвы
15:37  04 мая 2017 0

США запретили Украине помогать батальону «Азов»

Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска
Украинские военные получат деньги от ПентагонаФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Пентагон до ноября 2017 года выделит Украине 150 млн долларов для поддержки военной линии, при этом Киеву строго запретили тратить деньги для поставок оружия или оказания любой другой помощи батальону «Азов», а также закупать переносные зенитные ракетные комплексы.

Финансы должны быть использованы исключительно на подготовку кадров, летальное оружие оборонного назначения, технику и оборудование, пишет «Русская Планета».

Американские военные намерены строго отслеживать все суммы, которые перечисляются Украине, и следить за тем, чтобы деньги не тратились не по назначению. Так, к примеру, Киеву запрещено заключать любые сделки с «Рособоронэкспортом».

Лев Истомин
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