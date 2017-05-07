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07 мая 2017
06 мая 2017
17:24  07 мая 2017 0

Из-за угрозы безопасности с площади перед Лувром эвакуировали людей

Площадь перед Лувром опустелаФото: Pixabay

Из-за угрозы безопасности с площади возле Лувра эвакуировали людей. Как сообщает РИА «Новости», тревогу подняла собака кинолога, учуявшая подозрительную бесхозную сумку.

Примерно 300 человек эвакуированы с площади перед Лувром, где кандидат Эмманюэль Макрон планировал подводить итоги второго тура выборов и даже праздновать победу в случае своего избрания президентом.

Как сообщает агентство, собака, специально обученная находить взрывчатку, отреагировала на подозрительную сумку, которую оставили неизвестные. Сейчас с опасным предметом работают эксперты, однако, по предварительным данным, угрозы взрыва нет.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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