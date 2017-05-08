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08 мая 2017
07 мая 2017
16:00  08 мая 2017 2

Водку без синдрома похмелья изобрели корейские ученые

Тюменский завод Бенат. Производство водки
После корейской водки не болит голова и быстрее наступает отрезвлениеФото: Виктория Аввакумова © URA.RU

Ученые из юго-восточной Азии создали водку, которая не вызывает похмелья. Удивительный 40-градусный напиток разработала группа химиков из Чуганского национального университета в Южной Корее.

После употребления нового вида водки не болит голова и нет иных симптомов похмелья, пишет информагентство Nation News. Как сообщают ученые, новая водка уже «вышла в большую жизнь». Однако пока неизвестно, пользуется ли напиток спросом.

Отсутствие похмельного синдрома после употребления водки специалисты объясняют тем, что они соединили водку и насыщенный кислород химическим путем. Кроме того, корейские ученые провели серию опытов и утверждают, что после их водки отрезвление наступает быстрее, чем после традиционного напитка.

Более того: телеканал 360 сообщает, что корейская чудо-водка способна прояснить мозг, вдохнуть в тело дополнительную энергию и придать здоровый вид и упругость коже. Волшебный напиток получил название «O2 Lin».

Александр Лукманов
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