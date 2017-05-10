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10 мая 2017
22:59  10 мая 2017 2

Больной пенсионерке продали пакет молока за 200 тысяч рублей

Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск, молоко
Под видом дорогого лекарства от рака женщине продали обычное молокоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенник, притворившись врачом из поликлиники, обманул московскую пенсионерку на 200 тысяч рублей. Под видом чудодейственного лекарства от рака он продал ей обычный пакет молока.

Мужчина позвонил пожилой москвичке и, представившись врачом, сообщил, что для нее появилось нужное лекарство от рака, от которого будто бы отказалась другая пациентка. Лекарство он предложил передать с курьером и назначил цену за чудодейственное средство в 200 тысяч рублей, сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уже через 10 минут на пороге пенсионерки стоял курьер с черным пакетом в руках. Он предупредил женщину, что прежде чем открыть лекарство, его нужно подержать в холодильнике четыре часа. Пересчитав переданные пенсионеркой деньги, курьер исчез.

Спустя оговоренное время женщина раскрыла пакет и обнаружила, что в нем лежит простое молоко.

Как сообщает «Утро.ру», правоохранительные органы начали проверку, они выясняют все обстоятельства случившегося. Мошенников объявили в розыск.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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