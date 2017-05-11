Полеты новых Boeing 737 MAX прекращены из-за проблем с двигателем

03:09 11 мая 2017 0

В Boeing 737 MAX возможны проблемы с двигателем Фото: Flickr

Корпорация Boeing временно приостановила полеты своих новых самолетов 737 MAX. Как говорится в официальном заявлении американской компании, данное решение принято «в целях предосторожности».

Производитель двигателей для этих узкофюзеляжных самолетов — компания CFM International — ранее уведомила Boeing о наличии возможных неисправностей в своей продукции, передают «Известия».

По данным ТАСС, акции Boeing на фондовых торгах в США после этого заявления упали в цене примерно на 3% — до 181,4 доллара.