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11 мая 2017
10 мая 2017
03:09  11 мая 2017 0

Полеты новых Boeing 737 MAX прекращены из-за проблем с двигателем

В Boeing 737 MAX возможны проблемы с двигателемФото: Flickr

Корпорация Boeing временно приостановила полеты своих новых самолетов 737 MAX. Как говорится в официальном заявлении американской компании, данное решение принято «в целях предосторожности».

Производитель двигателей для этих узкофюзеляжных самолетов — компания CFM International — ранее уведомила Boeing о наличии возможных неисправностей в своей продукции, передают «Известия».

По данным ТАСС, акции Boeing на фондовых торгах в США после этого заявления упали в цене примерно на 3% — до 181,4 доллара.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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