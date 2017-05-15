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15 мая 2017
20:25  15 мая 2017 0

Россиянин, которого не поздравили с днем рождения, покончил с собой

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, петля, самоубийство, суицид, суицидники
Мужчина убил себя в день рожденияФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Волгоградской области покончил с собой в свой день рождения, посчитав себя оскорбленным из-за того, что его не поздравили близкие родственники.

44-летний мужчина из Урюпинского района Волгоградской области отмечал праздник вместе с супругой и сыном. За столом именинник сетовал, что родня его не любит и не поздравляет с торжественной датой, а после задумал самоубийство, пишет РИА «Новости».

Позже супруга покинула дом, а когда утром в дом вернулся сын супруги именинника, то нашел во дворе тело мужчины без признаков криминальной смерти.

Проводится проверка по факту смерти мужчины по статье «доведение до самоубийства».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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