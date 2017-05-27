{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 мая 2017
26 мая 2017
17:22  27 мая 2017 0

Суд арестовал главного бухгалтера «Седьмой студии» Серебренникова

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, камера, арест, тюрьма, кружка
На время следствия бухгалтера отправили за решеткуФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
все новости сюжета

Суд арестовал главного бухгалтера «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Ранее женщина созналась в хищении 200 миллионов рублей.

Как передает телеканал «Дождь», Пресненский суд Москвы вынес постановление избрать меру пресечения в виде ареста в отношении главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой. Ее обвиняют в хищении 200 млн рублей. Ранее Масляева признала свою вину и раскрыла схему, благодаря которой через фирмы-однодневки были выведены более 100 миллионов рублей. Впрочем, во время суда женщина ответила на вопросы журналистов, что невиновна:

«Я хочу сказать, что с ходатайством следователя я не согласна. Ни копейки я не брала», — цитирует заявление бухгалтера канал.

Второй подозреваемый, бывший генеральный директор театра Юрий Итин ранее был отправлен под домашний арест. Его подозревают в хищении 1,3 млн рублей. Мужчина также заявлял о своей непричастности к хищениям.

Напомним, в СКР расследуется скандальное дело о хищениях в театральной некоммерческой организации «Седьмая студия», учредителем которой является режиссер Кирилл Серебренников. Со счетов предприятия пропали 200 миллионов рублей, которые государство выделило на развитие и продвижение искусства. Сам режиссер Кирилл Серебренников проходит свидетелем. Обыски были проведены в его квартире и «Гоголь-центре», где он является директором и худруком.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров