Суд арестовал главного бухгалтера «Седьмой студии» Серебренникова

17:22 27 мая 2017 0

На время следствия бухгалтера отправили за решетку Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд арестовал главного бухгалтера «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Ранее женщина созналась в хищении 200 миллионов рублей.

Как передает телеканал «Дождь», Пресненский суд Москвы вынес постановление избрать меру пресечения в виде ареста в отношении главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой. Ее обвиняют в хищении 200 млн рублей. Ранее Масляева признала свою вину и раскрыла схему, благодаря которой через фирмы-однодневки были выведены более 100 миллионов рублей. Впрочем, во время суда женщина ответила на вопросы журналистов, что невиновна:



«Я хочу сказать, что с ходатайством следователя я не согласна. Ни копейки я не брала», — цитирует заявление бухгалтера канал.

Второй подозреваемый, бывший генеральный директор театра Юрий Итин ранее был отправлен под домашний арест. Его подозревают в хищении 1,3 млн рублей. Мужчина также заявлял о своей непричастности к хищениям.

Напомним, в СКР расследуется скандальное дело о хищениях в театральной некоммерческой организации «Седьмая студия», учредителем которой является режиссер Кирилл Серебренников. Со счетов предприятия пропали 200 миллионов рублей, которые государство выделило на развитие и продвижение искусства. Сам режиссер Кирилл Серебренников проходит свидетелем. Обыски были проведены в его квартире и «Гоголь-центре», где он является директором и худруком.