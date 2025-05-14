Песков предположил, о чем будет важное заявление Путина после встречи с премьером Малайзии

Маловероятно, что президент России Владимир Путин озвучит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле после встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Не думаю (что сейчас будет озвучен состав российской делегации по приговорам в Стамбуле — прим. URA.RU). Мы все таки сейчас занимаемся российско-малазийскими отношениями», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Несколько часов назад Путин начал встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле. Встреча проходит накануне переговоров между Россией и Украиной, которая запланирована на 15 мая в Стамбуле. Известно, что Украину представит Владимир Зеленский, а США направят группу во главе с госсекретарем Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп также намекал на свое участие.
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