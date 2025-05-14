Ansa: США выступили против приглашения Зеленского на саммит в Гааге

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Украина пока не получила официального приглашения
Украина пока не получила официального приглашения Фото:

Соединенные Штаты выступили против приглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому для участия в предстоящем саммите НАТО. Об этом агентству ANSA сообщили дипломатические источники среди союзников по альянсу.

«США выступают против того, чтобы 24 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите НАТО в Гааге», — пишет ANSA. На данный момент приглашения на саммит НАТО были отправлены только четырем азиатским партнерам альянса: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Украина, несмотря на продолжающийся конфликт и поддержку со стороны Запада, пока не получила официального приглашения.

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Соединенные Штаты выступили против приглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому для участия в предстоящем саммите НАТО. Об этом агентству ANSA сообщили дипломатические источники среди союзников по альянсу. «США выступают против того, чтобы 24 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите НАТО в Гааге», — пишет ANSA. На данный момент приглашения на саммит НАТО были отправлены только четырем азиатским партнерам альянса: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Украина, несмотря на продолжающийся конфликт и поддержку со стороны Запада, пока не получила официального приглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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