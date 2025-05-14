Ansa: США выступили против приглашения Зеленского на саммит в Гааге

Соединенные Штаты выступили против приглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому для участия в предстоящем саммите НАТО. Об этом агентству ANSA сообщили дипломатические источники среди союзников по альянсу.
«США выступают против того, чтобы 24 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите НАТО в Гааге», — пишет ANSA. На данный момент приглашения на саммит НАТО были отправлены только четырем азиатским партнерам альянса: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Украина, несмотря на продолжающийся конфликт и поддержку со стороны Запада, пока не получила официального приглашения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.