Еда под ногами: что приготовить из дикоросов — одуванчика, сныти, крапивы

Мокрица, крапива и одуванчик — это не только растения, которые часто встречаются на даче или в лесу, но и съедобные «сокровища», доступные прямо под ногами. Их можно использовать в пищу, добавляя в салаты, чаи и супы, получая не только удовольствие, но и пользу для здоровья. О том, какие ценные вещества содержат эти дикоросы и как их правильно употреблять в пищу, URA.RU рассказала диетолог Дарья Русакова.
Основные виды дикоросов и их польза
Крапива: полезна при ревматизме
Крапива: полезна при ревматизме
Крапива — это не просто растение, которое жжет, а мощное средство с богатым составом. В листьях крапивы — гистамин, серотонин, ацетилхолин и муравьиная кислота. Эти вещества делают ее незаменимой в борьбе сразу с несколькими недугами.
«Сок крапивы — это отличный мочегонный препарат. Он помогает выводить лишнюю жидкость, что полезно при ревматизме и других заболеваниях, связанных с задержкой жидкости», — объяснила Русакова.
Кроме того, крапива способствует остановке кровотечений благодаря высокому содержанию витамина К . Этот витамин регулирует свертываемость крови и помогает при заболеваниях печени. Также в крапиве много витаминов A и C, железа, кальция, калия и магния. Это делает ее полезной при анемии, ослабленном иммунитете и весеннем авитаминозе.
Употреблять крапиву можно в виде отваров, настоев, салатов и супов. Чтобы не жглась — ее предварительно ошпаривают кипятком.
Одуванчик: проблемы с пищеварением
Одуванчик — не просто трава, которая украшает двор. В фармакологии его корни применяют для лечения желчевыводящих путей и при нарушениях аппетита.
«Корень одуванчика стимулирует желчегонное действие, а также помогает при проблемах с пищеварением», — уточнила Русакова.
Он содержит инулин — природный пребиотик, улучшающий микрофлору кишечника. Также в составе — витамины B2, C, E, кальций, калий, железо и цинк, что делает растение полезным при нарушениях обмена веществ и сахарном диабете, добавила специалист.
Молодые листья одуванчика можно есть в салатах, делать чай из цветков или кофе из корней. Перед этим листья желательно замочить в воде — это убирает горечь.
Пастушья сумка: помощник при кровотечениях
Пастушья сумка — еще одно растение, которое часто встречается на даче, но его свойства могут удивить. Это растительное средство обладает кровоостанавливающими свойствами.
«Пастушья сумка используется при кровотечениях, в том числе в послеоперационный период. Она помогает остановить кровь благодаря биологически активным веществам в составе», — рассказала Русакова.
Она богата витаминами K, A, C, дубильными веществами, флавоноидами и органическими кислотами. Также обладает мягким мочегонным, противовоспалительным и сосудосуживающим действием. В народной медицине применяется при маточных, носовых и геморроидальных кровотечениях.
Используют пастушью сумку чаще в виде настоев и отваров. Самостоятельное лечение не рекомендуется — растение может повлиять на давление и свертываемость крови.
Дикий щавель: противовоспалительные свойства
Щавель — это не только то, что часто добавляют в летние супы. Он также помогает при множестве заболеваний ЖКТ.
«Листья и корни щавеля применяют при запорах, диарее, заболеваниях печени и даже диабете. Щавель обладает противовоспалительными свойствами и помогает очищению организма», — рассказала диетолог.
Он содержит витамин C, фолиевую кислоту, каротин, железо, магний, калий и флавоноиды. Помогает при весенней усталости и укрепляет иммунитет.
Щавель можно употреблять в супах, салатах, пирогах. Однако при заболеваниях почек или склонности к образованию камней с ним стоит быть осторожнее — из-за содержания щавелевой кислоты.
Сныть: трава для спокойствия и здоровья суставов
Сныть — это не просто сорняк, а мощный седативный препарат. Ее используют для лечения воспалений, а также для облегчения болей при заболеваниях суставов.
«Сныть обладает антисептическим, обезболивающим и противогрибковым действием. Особенно полезна она при подагре и заболеваниях почек», — уточнила Русакова.
Растение содержит витамин C, каротиноиды, кальций, магний, железо, марганец и фитонциды. Оказывает мягкое мочегонное действие, помогает при отеках и воспалениях.
Молодые листья сныти можно есть в салатах, добавлять в щи, пюре или готовить как шпинат. Подходит и для приготовления фиточаев.
Мокрица: трава для сосудов и суставов
Мокрица — это не только красивое растение с белыми цветами, но и эффективное средство при варикозной болезни и атеросклерозе. Она обладает болеутоляющими и противовоспалительными свойствами, а также помогает при заболеваниях сосудов.
«Мокрица снижает давление за счет мочегонного эффекта, поэтому при гипотонии ее лучше не использовать. Но она отлично подходит для лечения варикоза и атеросклероза», — объяснила эксперт.
В составе — витамины E, C, каротин, кальций, магний, железо, калий, а также дубильные вещества. Благодаря такому составу мокрица способствует очищению сосудов, снижению отеков и восстановлению тканей.
Употребляют ее в салатах, делают сок или настои. Можно также использовать наружно — для компрессов при болях в суставах или варикозе.
Как правильно собирать и готовить дикоросы
Чтобы дикоросы приносили пользу, важно не только правильно их использовать, но и грамотно собирать и готовить. «Собирать растения нужно утром, когда они максимально насыщены влагой и еще не перегреты солнцем. Лучше выбирать молодые побеги и верхушки — в них больше витаминов и активных веществ», — советует Русакова.
Не стоит собирать дикоросы рядом с дорогами, железнодорожными путями или промышленными зонами — растения активно впитывают тяжелые металлы, выхлопные газы и токсины из почвы и воздуха.
Перед использованием растения нужно тщательно промыть под проточной водой и при необходимости вымочить (например, чтобы убрать горечь у одуванчика или крапивы). Некоторые дикоросы полезнее употреблять в сыром виде — так сохраняется больше витаминов, особенно С и группы B, которые разрушаются при варке. Но есть и исключения: например, щавель и крапиву лучше подвергать термической обработке — ошпаривать, варить или тушить, чтобы нейтрализовать раздражающие вещества и щавелевую кислоту.
Что можно готовить:
- Салаты: из молодой сныти, одуванчика, крапивы, мокрицы — в чистом виде или в смеси с огурцом, вареным яйцом, сметаной или растительным маслом.
- Супы и щи: с крапивой, щавелем, снытью — лучше варить не более пять-семь минут, чтобы сохранить максимум пользы.
- Чай и настои: из пастушьей сумки, мокрицы, сныти — 1 ч. л. сухой травы на стакан кипятка, настаивать 15–20 минут.
- Сок: из крапивы, мокрицы, сныти — можно пить разбавленным с водой или добавлять в смузи.
- Кофейный заменитель: из корня одуванчика — подсушить, обжарить, перемолоть и заварить как обычный кофе.
- Компрессы: из свежей мокрицы, крапивы или сныти при болях в суставах или воспалениях.
Но любые дикоросы нужно использовать курсами и с перерывами. Длительное или бесконтрольное применение может вызвать аллергии, нагрузку на почки и печень, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому перед использованием сходите к врачу.
Рецепты с дикоросами
Щавелевое мороженое
Ингредиенты:
- Сметана — 125 г
- Молоко — 100 г
- Сахар — 50 г
- Яичные желтки — 4 шт.
- Свежевыжатый сок щавеля — 150 г
Приготовление: cмешайте сметану, молоко, сахар и желтки, нагревайте на водяной бане или в термостабильной чаше до 80°C, помешивая, пока масса не станет густой. Отмерьте 250 г готового крема, добавьте щавелевый сок, перемешайте. Перелейте в форму и заморозьте минимум на 12 часов. Перед подачей взбейте в блендере — получится яркое, кисло-сладкое мороженое с характерной зеленой свежестью.
Тартар из говядины с муссом из крапивы
Ингредиенты:
Для тартара:
- Говяжья вырезка — 100 г
- Оливковое масло — 10 мл
- Лук сибулет — 1 г
- Помидоры сладкие (лучше узбекские) — 1 шт.
- Бастурма — по вкусу
- Соль — по вкусу
Для мусса из крапивы:
- Крапива — 200 г
- Шпинат — 100 г
- Картофель — 150 г
- Сливки 33-35% — 200 мл
- Вода — 1 л
- Подсолнечное масло — 50 мл
- Соль — по вкусу
Приготовление: картофель обжарьте, добавьте крапиву, залейте водой и варите 30 минут. Влейте сливки, варите еще 10 минут. Добавьте шпинат, пробейте все в блендере. Влете подсолнечное масло тонкой струйкой, посолите, процедите через сито, остудите и переложите в сифон.
Для тартара: нарежьте говядину кубиками, заправьте маслом, солью и луком. Помидоры завакуумируйте или маринуйте за пару часов до подачи. Бастурму заморозьте и натрите при подаче. Выложите тартар, добавьте томаты, посыпьте тертой бастурмой. Рядом — «шапка» мусса из сифона.
Варенье из одуванчиков (мед без пчел)
Ингредиенты:
- Цветки одуванчика (только жёлтые «головки», без стеблей) — 200 шт.
- Вода — 500 мл
- Сахар — 500–600 г
- Лимон — 1 шт. (вместе с цедрой)
Приготовление: промойте цветки, обсушите. Залейте водой, доведите до кипения и варите 15 минут. Добавьте нарезанный лимон с цедрой, варите еще 10 минут. Остудите, процедите через марлю. В отвар всыпьте сахар, варите 30–40 минут до загустения. Готово, когда капля варенья не растекается на блюдце. Перелейте в банку. На вкус — как мед с легкой цитрусовой горчинкой.
Летний суп-пюре из одуванчиков с картофелем и сливками
Ингредиенты:
- Молодые листья одуванчика — 2 горсти
- Картофель — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Овощной бульон или вода — 500 мл
- Сливки 20–30% — 100 мл
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Сухарики или тыквенные семечки — для подачи
Приготовление: картофель очистите, нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте картофель, залейте бульоном, варите до готовности. Листья одуванчика ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь, и добавьте в суп за пять минут до конца варки. Пробейте все блендером до кремовой текстуры, влейте сливки, прогрейте, но не кипятите. Подавайте с сухариками или семечками.
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