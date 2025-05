Еда под ногами: что приготовить из дикоросов — одуванчика, сныти, крапивы

Диетолог Русакова: дикоросы — от крапивы до сныти — лечат и кормят

14 мая 2025 в 18:47 Размер текста - 17 +

Дикоросы — это природные лекарства, которые могут значительно улучшить здоровье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мокрица, крапива и одуванчик — это не только растения, которые часто встречаются на даче или в лесу, но и съедобные «сокровища», доступные прямо под ногами. Их можно использовать в пищу, добавляя в салаты, чаи и супы, получая не только удовольствие, но и пользу для здоровья. О том, какие ценные вещества содержат эти дикоросы и как их правильно употреблять в пищу, URA.RU рассказала диетолог Дарья Русакова. Основные виды дикоросов и их польза Из крапивы можно готовить вкусные паолезные салаты Фото: Илья Московец © URA.RU Крапива: полезна при ревматизме Крапива: полезна при ревматизме Крапива — это не просто растение, которое жжет, а мощное средство с богатым составом. В листьях крапивы — гистамин, серотонин, ацетилхолин и муравьиная кислота. Эти вещества делают ее незаменимой в борьбе сразу с несколькими недугами. «Сок крапивы — это отличный мочегонный препарат. Он помогает выводить лишнюю жидкость, что полезно при ревматизме и других заболеваниях, связанных с задержкой жидкости», — объяснила Русакова. Кроме того, крапива способствует остановке кровотечений благодаря высокому содержанию витамина К . Этот витамин регулирует свертываемость крови и помогает при заболеваниях печени. Также в крапиве много витаминов A и C, железа, кальция, калия и магния. Это делает ее полезной при анемии, ослабленном иммунитете и весеннем авитаминозе. Употреблять крапиву можно в виде отваров, настоев, салатов и супов. Чтобы не жглась — ее предварительно ошпаривают кипятком. Одуванчик - лекарство для желчного пузыря Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Одуванчик: проблемы с пищеварением Одуванчик — не просто трава, которая украшает двор. В фармакологии его корни применяют для лечения желчевыводящих путей и при нарушениях аппетита. «Корень одуванчика стимулирует желчегонное действие, а также помогает при проблемах с пищеварением», — уточнила Русакова. Он содержит инулин — природный пребиотик, улучшающий микрофлору кишечника. Также в составе — витамины B2, C, E, кальций, калий, железо и цинк, что делает растение полезным при нарушениях обмена веществ и сахарном диабете, добавила специалист. Молодые листья одуванчика можно есть в салатах, делать чай из цветков или кофе из корней. Перед этим листья желательно замочить в воде — это убирает горечь. Пастушью сумку используют при кровотечениях, в том числе в послеоперационный период Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пастушья сумка: помощник при кровотечениях Пастушья сумка — еще одно растение, которое часто встречается на даче, но его свойства могут удивить. Это растительное средство обладает кровоостанавливающими свойствами. «Пастушья сумка используется при кровотечениях, в том числе в послеоперационный период. Она помогает остановить кровь благодаря биологически активным веществам в составе», — рассказала Русакова. Она богата витаминами K, A, C, дубильными веществами, флавоноидами и органическими кислотами. Также обладает мягким мочегонным, противовоспалительным и сосудосуживающим действием. В народной медицине применяется при маточных, носовых и геморроидальных кровотечениях. Используют пастушью сумку чаще в виде настоев и отваров. Самостоятельное лечение не рекомендуется — растение может повлиять на давление и свертываемость крови. Щавель богат витаминами и флавоноидами Фото: Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дикий щавель: противовоспалительные свойства Щавель — это не только то, что часто добавляют в летние супы. Он также помогает при множестве заболеваний ЖКТ. «Листья и корни щавеля применяют при запорах, диарее, заболеваниях печени и даже диабете. Щавель обладает противовоспалительными свойствами и помогает очищению организма», — рассказала диетолог. Он содержит витамин C, фолиевую кислоту, каротин, железо, магний, калий и флавоноиды. Помогает при весенней усталости и укрепляет иммунитет. Щавель можно употреблять в супах, салатах, пирогах. Однако при заболеваниях почек или склонности к образованию камней с ним стоит быть осторожнее — из-за содержания щавелевой кислоты. Сныть: трава для спокойствия и здоровья суставов Сныть — это не просто сорняк, а мощный седативный препарат. Ее используют для лечения воспалений, а также для облегчения болей при заболеваниях суставов. «Сныть обладает антисептическим, обезболивающим и противогрибковым действием. Особенно полезна она при подагре и заболеваниях почек», — уточнила Русакова. Растение содержит витамин C, каротиноиды, кальций, магний, железо, марганец и фитонциды. Оказывает мягкое мочегонное действие, помогает при отеках и воспалениях. Молодые листья сныти можно есть в салатах, добавлять в щи, пюре или готовить как шпинат. Подходит и для приготовления фиточаев. Мокрица — это не только красивое растение с белыми цветами Фото: c-goemi / blickwinkel / Global Look Press Мокрица: трава для сосудов и суставов Мокрица — это не только красивое растение с белыми цветами, но и эффективное средство при варикозной болезни и атеросклерозе. Она обладает болеутоляющими и противовоспалительными свойствами, а также помогает при заболеваниях сосудов. «Мокрица снижает давление за счет мочегонного эффекта, поэтому при гипотонии ее лучше не использовать. Но она отлично подходит для лечения варикоза и атеросклероза», — объяснила эксперт. В составе — витамины E, C, каротин, кальций, магний, железо, калий, а также дубильные вещества. Благодаря такому составу мокрица способствует очищению сосудов, снижению отеков и восстановлению тканей. Употребляют ее в салатах, делают сок или настои. Можно также использовать наружно — для компрессов при болях в суставах или варикозе. Как правильно собирать и готовить дикоросы Чтобы дикоросы приносили пользу, важно не только правильно их использовать, но и грамотно собирать и готовить. «Собирать растения нужно утром, когда они максимально насыщены влагой и еще не перегреты солнцем. Лучше выбирать молодые побеги и верхушки — в них больше витаминов и активных веществ», — советует Русакова. Не стоит собирать дикоросы рядом с дорогами, железнодорожными путями или промышленными зонами — растения активно впитывают тяжелые металлы, выхлопные газы и токсины из почвы и воздуха. Перед использованием растения нужно тщательно промыть под проточной водой и при необходимости вымочить (например, чтобы убрать горечь у одуванчика или крапивы). Некоторые дикоросы полезнее употреблять в сыром виде — так сохраняется больше витаминов, особенно С и группы B, которые разрушаются при варке. Но есть и исключения: например, щавель и крапиву лучше подвергать термической обработке — ошпаривать, варить или тушить, чтобы нейтрализовать раздражающие вещества и щавелевую кислоту. Что можно готовить: Салаты: из молодой сныти, одуванчика, крапивы, мокрицы — в чистом виде или в смеси с огурцом, вареным яйцом, сметаной или растительным маслом.

Супы и щи: с крапивой, щавелем, снытью — лучше варить не более пять-семь минут, чтобы сохранить максимум пользы.

Чай и настои: из пастушьей сумки, мокрицы, сныти — 1 ч. л. сухой травы на стакан кипятка, настаивать 15–20 минут.

Сок: из крапивы, мокрицы, сныти — можно пить разбавленным с водой или добавлять в смузи.

Кофейный заменитель: из корня одуванчика — подсушить, обжарить, перемолоть и заварить как обычный кофе.

Компрессы: из свежей мокрицы, крапивы или сныти при болях в суставах или воспалениях. Но любые дикоросы нужно использовать курсами и с перерывами. Длительное или бесконтрольное применение может вызвать аллергии, нагрузку на почки и печень, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому перед использованием сходите к врачу. Рецепты с дикоросами Щавелевое мороженое - вкусный, полезный, а главное простой в приготовлении десерт URA.RU Фото: URA.RU Щавелевое мороженое Ингредиенты: Сметана — 125 г

Молоко — 100 г

Сахар — 50 г

Яичные желтки — 4 шт.

Свежевыжатый сок щавеля — 150 г Приготовление: cмешайте сметану, молоко, сахар и желтки, нагревайте на водяной бане или в термостабильной чаше до 80°C, помешивая, пока масса не станет густой. Отмерьте 250 г готового крема, добавьте щавелевый сок, перемешайте. Перелейте в форму и заморозьте минимум на 12 часов. Перед подачей взбейте в блендере — получится яркое, кисло-сладкое мороженое с характерной зеленой свежестью. Блюдо готовится за пару часов Фото: URA.RU Тартар из говядины с муссом из крапивы Ингредиенты: Для тартара: Говяжья вырезка — 100 г

Оливковое масло — 10 мл

Лук сибулет — 1 г

Помидоры сладкие (лучше узбекские) — 1 шт.

Бастурма — по вкусу

Соль — по вкусу Для мусса из крапивы: Крапива — 200 г

Шпинат — 100 г

Картофель — 150 г

Сливки 33-35% — 200 мл

Вода — 1 л

Подсолнечное масло — 50 мл

Соль — по вкусу Приготовление: картофель обжарьте, добавьте крапиву, залейте водой и варите 30 минут. Влейте сливки, варите еще 10 минут. Добавьте шпинат, пробейте все в блендере. Влете подсолнечное масло тонкой струйкой, посолите, процедите через сито, остудите и переложите в сифон. Для тартара: нарежьте говядину кубиками, заправьте маслом, солью и луком. Помидоры завакуумируйте или маринуйте за пару часов до подачи. Бастурму заморозьте и натрите при подаче. Выложите тартар, добавьте томаты, посыпьте тертой бастурмой. Рядом — «шапка» мусса из сифона. Варенье из одуванчиков по вкусу не уступает привычным фруктово-ягодным разновидностям Фото: URA.RU Варенье из одуванчиков (мед без пчел) Ингредиенты: Цветки одуванчика (только жёлтые «головки», без стеблей) — 200 шт.

Вода — 500 мл

Сахар — 500–600 г

Лимон — 1 шт. (вместе с цедрой) Приготовление: промойте цветки, обсушите. Залейте водой, доведите до кипения и варите 15 минут. Добавьте нарезанный лимон с цедрой, варите еще 10 минут. Остудите, процедите через марлю. В отвар всыпьте сахар, варите 30–40 минут до загустения. Готово, когда капля варенья не растекается на блюдце. Перелейте в банку. На вкус — как мед с легкой цитрусовой горчинкой. Нежный кремовый суп, который насытит до вечера Фото: URA.RU Летний суп-пюре из одуванчиков с картофелем и сливками Ингредиенты: Молодые листья одуванчика — 2 горсти

Картофель — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Овощной бульон или вода — 500 мл

Сливки 20–30% — 100 мл

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Сухарики или тыквенные семечки — для подачи Приготовление: картофель очистите, нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте картофель, залейте бульоном, варите до готовности. Листья одуванчика ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь, и добавьте в суп за пять минут до конца варки. Пробейте все блендером до кремовой текстуры, влейте сливки, прогрейте, но не кипятите. Подавайте с сухариками или семечками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мокрица, крапива и одуванчик — это не только растения, которые часто встречаются на даче или в лесу, но и съедобные «сокровища», доступные прямо под ногами. Их можно использовать в пищу, добавляя в салаты, чаи и супы, получая не только удовольствие, но и пользу для здоровья. О том, какие ценные вещества содержат эти дикоросы и как их правильно употреблять в пищу, URA.RU рассказала диетолог Дарья Русакова. Основные виды дикоросов и их польза Крапива: полезна при ревматизме Крапива: полезна при ревматизме Крапива — это не просто растение, которое жжет, а мощное средство с богатым составом. В листьях крапивы — гистамин, серотонин, ацетилхолин и муравьиная кислота. Эти вещества делают ее незаменимой в борьбе сразу с несколькими недугами. «Сок крапивы — это отличный мочегонный препарат. Он помогает выводить лишнюю жидкость, что полезно при ревматизме и других заболеваниях, связанных с задержкой жидкости», — объяснила Русакова. Кроме того, крапива способствует остановке кровотечений благодаря высокому содержанию витамина К . Этот витамин регулирует свертываемость крови и помогает при заболеваниях печени. Также в крапиве много витаминов A и C, железа, кальция, калия и магния. Это делает ее полезной при анемии, ослабленном иммунитете и весеннем авитаминозе. Употреблять крапиву можно в виде отваров, настоев, салатов и супов. Чтобы не жглась — ее предварительно ошпаривают кипятком. Одуванчик: проблемы с пищеварением Одуванчик — не просто трава, которая украшает двор. В фармакологии его корни применяют для лечения желчевыводящих путей и при нарушениях аппетита. «Корень одуванчика стимулирует желчегонное действие, а также помогает при проблемах с пищеварением», — уточнила Русакова. Он содержит инулин — природный пребиотик, улучшающий микрофлору кишечника. Также в составе — витамины B2, C, E, кальций, калий, железо и цинк, что делает растение полезным при нарушениях обмена веществ и сахарном диабете, добавила специалист. Молодые листья одуванчика можно есть в салатах, делать чай из цветков или кофе из корней. Перед этим листья желательно замочить в воде — это убирает горечь. Пастушья сумка: помощник при кровотечениях Пастушья сумка — еще одно растение, которое часто встречается на даче, но его свойства могут удивить. Это растительное средство обладает кровоостанавливающими свойствами. «Пастушья сумка используется при кровотечениях, в том числе в послеоперационный период. Она помогает остановить кровь благодаря биологически активным веществам в составе», — рассказала Русакова. Она богата витаминами K, A, C, дубильными веществами, флавоноидами и органическими кислотами. Также обладает мягким мочегонным, противовоспалительным и сосудосуживающим действием. В народной медицине применяется при маточных, носовых и геморроидальных кровотечениях. Используют пастушью сумку чаще в виде настоев и отваров. Самостоятельное лечение не рекомендуется — растение может повлиять на давление и свертываемость крови. Дикий щавель: противовоспалительные свойства Щавель — это не только то, что часто добавляют в летние супы. Он также помогает при множестве заболеваний ЖКТ. «Листья и корни щавеля применяют при запорах, диарее, заболеваниях печени и даже диабете. Щавель обладает противовоспалительными свойствами и помогает очищению организма», — рассказала диетолог. Он содержит витамин C, фолиевую кислоту, каротин, железо, магний, калий и флавоноиды. Помогает при весенней усталости и укрепляет иммунитет. Щавель можно употреблять в супах, салатах, пирогах. Однако при заболеваниях почек или склонности к образованию камней с ним стоит быть осторожнее — из-за содержания щавелевой кислоты. Сныть: трава для спокойствия и здоровья суставов Сныть — это не просто сорняк, а мощный седативный препарат. Ее используют для лечения воспалений, а также для облегчения болей при заболеваниях суставов. «Сныть обладает антисептическим, обезболивающим и противогрибковым действием. Особенно полезна она при подагре и заболеваниях почек», — уточнила Русакова. Растение содержит витамин C, каротиноиды, кальций, магний, железо, марганец и фитонциды. Оказывает мягкое мочегонное действие, помогает при отеках и воспалениях. Молодые листья сныти можно есть в салатах, добавлять в щи, пюре или готовить как шпинат. Подходит и для приготовления фиточаев. Мокрица: трава для сосудов и суставов Мокрица — это не только красивое растение с белыми цветами, но и эффективное средство при варикозной болезни и атеросклерозе. Она обладает болеутоляющими и противовоспалительными свойствами, а также помогает при заболеваниях сосудов. «Мокрица снижает давление за счет мочегонного эффекта, поэтому при гипотонии ее лучше не использовать. Но она отлично подходит для лечения варикоза и атеросклероза», — объяснила эксперт. В составе — витамины E, C, каротин, кальций, магний, железо, калий, а также дубильные вещества. Благодаря такому составу мокрица способствует очищению сосудов, снижению отеков и восстановлению тканей. Употребляют ее в салатах, делают сок или настои. Можно также использовать наружно — для компрессов при болях в суставах или варикозе. Как правильно собирать и готовить дикоросы Чтобы дикоросы приносили пользу, важно не только правильно их использовать, но и грамотно собирать и готовить. «Собирать растения нужно утром, когда они максимально насыщены влагой и еще не перегреты солнцем. Лучше выбирать молодые побеги и верхушки — в них больше витаминов и активных веществ», — советует Русакова. Не стоит собирать дикоросы рядом с дорогами, железнодорожными путями или промышленными зонами — растения активно впитывают тяжелые металлы, выхлопные газы и токсины из почвы и воздуха. Перед использованием растения нужно тщательно промыть под проточной водой и при необходимости вымочить (например, чтобы убрать горечь у одуванчика или крапивы). Некоторые дикоросы полезнее употреблять в сыром виде — так сохраняется больше витаминов, особенно С и группы B, которые разрушаются при варке. Но есть и исключения: например, щавель и крапиву лучше подвергать термической обработке — ошпаривать, варить или тушить, чтобы нейтрализовать раздражающие вещества и щавелевую кислоту. Что можно готовить: Но любые дикоросы нужно использовать курсами и с перерывами. Длительное или бесконтрольное применение может вызвать аллергии, нагрузку на почки и печень, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому перед использованием сходите к врачу. Рецепты с дикоросами Щавелевое мороженое Ингредиенты: Приготовление: cмешайте сметану, молоко, сахар и желтки, нагревайте на водяной бане или в термостабильной чаше до 80°C, помешивая, пока масса не станет густой. Отмерьте 250 г готового крема, добавьте щавелевый сок, перемешайте. Перелейте в форму и заморозьте минимум на 12 часов. Перед подачей взбейте в блендере — получится яркое, кисло-сладкое мороженое с характерной зеленой свежестью. Тартар из говядины с муссом из крапивы Ингредиенты: Для тартара: Для мусса из крапивы: Приготовление: картофель обжарьте, добавьте крапиву, залейте водой и варите 30 минут. Влейте сливки, варите еще 10 минут. Добавьте шпинат, пробейте все в блендере. Влете подсолнечное масло тонкой струйкой, посолите, процедите через сито, остудите и переложите в сифон. Для тартара: нарежьте говядину кубиками, заправьте маслом, солью и луком. Помидоры завакуумируйте или маринуйте за пару часов до подачи. Бастурму заморозьте и натрите при подаче. Выложите тартар, добавьте томаты, посыпьте тертой бастурмой. Рядом — «шапка» мусса из сифона. Варенье из одуванчиков (мед без пчел) Ингредиенты: Приготовление: промойте цветки, обсушите. Залейте водой, доведите до кипения и варите 15 минут. Добавьте нарезанный лимон с цедрой, варите еще 10 минут. Остудите, процедите через марлю. В отвар всыпьте сахар, варите 30–40 минут до загустения. Готово, когда капля варенья не растекается на блюдце. Перелейте в банку. На вкус — как мед с легкой цитрусовой горчинкой. Летний суп-пюре из одуванчиков с картофелем и сливками Ингредиенты: Приготовление: картофель очистите, нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте картофель, залейте бульоном, варите до готовности. Листья одуванчика ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь, и добавьте в суп за пять минут до конца варки. Пробейте все блендером до кремовой текстуры, влейте сливки, прогрейте, но не кипятите. Подавайте с сухариками или семечками.